“Слуга народу” може зібрати Верховну Раду вже на День Незалежності

У партії “Слуга народу” сподіваються провести перше засідання новообраного складу Верховної Ради у серпні, можливо, на День Незалежності.

Про це в ефірі Радіо Свобода розповів керівник передвиборчого штабу партії Олександр Корнієнко.

“Ми плануємо раніше, ніж закон це визначає. 15-е (серпня – ред.) – це так, може, ще рано… До речі, гарна ідея, прив’язати це до Дня Незалежності”, – зазначив Корнієнко.

За його словами, у партії планують не чекати крайнього терміну, який передбачає Конституція, - 9 вересня, тобто не пізніше, ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів.