ЦВК зареєструвала ще 658 іноземних спостерігачів на виборах у Раду

ЦВК зареєструвала 658 офіційних спостерігачів від іноземної держави та міжнародних організацій на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

"Таким чином, станом на 12 липня Комісією зареєстровано 1 413 офіційних спостерігачів на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року. А саме: від 10 іноземних держав – 58 офіційних спостерігачів, від 15 міжнародних організацій – 1 355 офіційних спостерігачів", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, виборчою комісією зареєстровано 2 спостерігачі від Йорданського Хашимітського Королівства, 4 – від Європейського Союзу, 3 – від Міжнародного експертного центру виборчих систем (ICES), 3 – від Міжнародної федерації ліберальної молоді (IFLRY), 51 – від Національного Демократичного Інституту Міжнародних Відносин, 595 – від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі.

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Водночас Комісія відмовила у реєстрації 17 офіційним спостерігачам від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі. Рішення прийнято у зв’язку з тим, що вказані особи є громадянами Російської Федерації, які згідно із вимогами Закону України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" не можуть бути офіційними спостерігачами.