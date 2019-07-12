ЦВК зареєструвала ще 658 іноземних спостерігачів на виборах у Раду
Про це повідомляє пресслужба ЦВК.
"Таким чином, станом на 12 липня Комісією зареєстровано 1 413 офіційних спостерігачів на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року. А саме: від 10 іноземних держав – 58 офіційних спостерігачів, від 15 міжнародних організацій – 1 355 офіційних спостерігачів", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, виборчою комісією зареєстровано 2 спостерігачі від Йорданського Хашимітського Королівства, 4 – від Європейського Союзу, 3 – від Міжнародного експертного центру виборчих систем (ICES), 3 – від Міжнародної федерації ліберальної молоді (IFLRY), 51 – від Національного Демократичного Інституту Міжнародних Відносин, 595 – від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі.
Водночас Комісія відмовила у реєстрації 17 офіційним спостерігачам від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі. Рішення прийнято у зв’язку з тим, що вказані особи є громадянами Російської Федерації, які згідно із вимогами Закону України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" не можуть бути офіційними спостерігачами.