Незаконний внесок до виборчого фонду Гриценка конфіскують у бюджет

Обухівський районний суд Київської області ухвалив рішення про конфіскацію незаконного внеску до виборчого фонду кандидата в президенти Анатолія Гриценка.

Сума конфіскації становить понад 140 тисяч гривень, повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції.

"Обухівський районний суд Київської області, розглянувши матеріали, що надійшли від НАЗК щодо притягнення до відповідальності фізичної особи-внескодавця, своєю постановою визнав особу винною із застосуванням штрафу та конфіскації на користь держави суми внеску у розмірі 140 500,00 грн", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: НАЗК внесло приписи меру Сум та голові Білоцерківської райради

Як зазначається, НАЗК зафіксувало вчинення адміністративного правопорушення за результатами фінансового звіту виборчого фонду кандидата на пост Президента України Анатолія Гриценка — у внескодавця виявили наявність податкового боргу на момент здійснення внеску.

Фото: НБУ