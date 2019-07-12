Поліція вже зареєструвала понад 3 тисячі повідомлень про "виборчі" порушення

За час передвиборчої кампанії правоохоронці вже отримали понад три тисячі повідомлень про порушення, пов'язаних із виборами.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ - голова координаційного штабу МВС Іван Стойко на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вчора ми перейшли за відмітку у триста порушень за день - і це найбільше за цю коротку передвиборчу кампанію, 324 порушення. Якщо говорити про всю передвиборчу кампанію, то їх (порушень - ред.) вже 3383 зареєстровано до єдиного обліку, відкрито в ЄРДР 167, складено 695 протоколів", - зазначив він.

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Стойко наголосив, що Нацполіція, ДСНС, Нацгвардія, ДПСУ та ДМС вже "практично готові" до проведення виборів.

Він також нагадав, що з 15 липня усі силові відомства переходять на посилений режим роботи.

Як відомо, позачергові вибори народних депутатів України відбудуться 21 липня.