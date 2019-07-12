СБУ не давала дозвіл Савченко перетнути лінію розмежування — Тука

Служба безпеки України не надала дозвіл на перетин лінії розмежування народному депутату Надії Савченко.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

"Як і очікував здоровий глузд, Служба безпеки не надала дозвіл на перетин лінії розмежування шанувальниці сюрреалізму та терористів - Надії Савченко", - написав Тука.

Як повідомляв Укрінформ, депутат Верховної Ради Надія Савченко, яка балотується в парламент у Донецькій області в окрузі № 51, заявила про плани особисто вести агітацію і на окупованій частині Донбасу. Зокрема, вона повідомила, що планує поїхати в Горлівку "для зустрічі з виборцями".

Фото: Надія Савченко, ФБ