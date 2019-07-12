Суд скасував постанову ЦВК про відмову в реєстрації Кузьміна

Шостий апеляційний адмінсуд скасував відверто незаконну постанову ЦВК про скасування реєстрації колишнього заступника генерального прокурора України Рената Кузьміна кандидатом у народні депутати України.

Про це його адвокат Артем Захаров написав у Facebook.

"Шостий апеляційний адміністративний суд скасував відверто незаконну постанову ЦВК про скасування реєстрації Рената Кузьміна як кандидата в народні депутати України. Прогнозую агонію у певних осіб та бажання посилити незаконний тиск на ЦВК", - написав Захаров

У списку партії "Опозиційна платформа - За життя" Кузьмін йде під №35 у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

У свою чергу прессекретар генерального прокурора Лариса Сарган відреагувала на цю інформацію у Facebook так: "Він стане народним депутатом України!?! До речі, не чула жодного слова обурення від лідерки "Батьківщини" та її адвоката. Чи вони готові сидіти поруч в залі, обідати в одній столовці, а там і обніматися за колонами зали ВР?"

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Як повідомляв Укрінформ, 5 липня Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію Кузьміна кандидатом у народні депутати від партії "Опозиційна платформа - За життя" в багатомандатному виборчому окрузі.