Facebook оприлюднив витрати партій на рекламу в соцмережі

Сторінки в соціальній мережі Facebook партії "Голос", "Європейська солідарність" та "Спільна справа - Сила права" очолюють трійку лідерів за обсягами коштів, вкладених в політичну рекламу цих сторінок.

Такі дані містяться в оприлюдненому звіті Facebook.

Зазначається, що формування звітів пов'язаних з рекламою сторінок, що можуть стосуватися виборів або політики, розпочалося у червні 2019 року.

У рекламу лідерів було вкладено:

- сторінки "Голос" - 88742 доларів (рекламодавець - одноіменна партія);

- "Європейська солідарність" - 66672 долара (рекламодавець - одноіменна партія). Крім того, ще 12671 доларів за рекламу цієї сторінки було заплачено невідомим рекламодавцем;

- сторінка "Спільна справа - Сила права", за рекламу якої було заплачено 41114 доларів (рекламодавець - ГО "Всеукраїнське об'єднання Спільна справа"). Крім того, ще 33781 доларів за рекламу цієї сторінки було заплачено невідомим рекламодавцем.

Також серед лідерів опинилися:

- сторінка "Петро Порошенко", рекламу якої у сумі 30868 доларів профінансував сам Петро Порошенко;

- сторінка "Юлія Тимошенко", рекламу якої на суму 30405 доларів оплатило ТОВ "Сучасні рекламні рішення";

- сторінка "БОЙКО - прем'єр", рекламу якої на суму 29535 доларів оплатив громадський рух з одноіменною назвою;

- сторінка "Слуга народу", рекламу якої на суму 27625 доларів оплатила одноіменна партія;

- сторінка "Партія Шарія", рекламу якої на суму 18661 доларів оплатила одноіменна партія;

- сторінка "Опозиційний блок", рекламу якої на суму 14470 доларів оплатила одноіменна організація;

- сторінка "Соціальна справедливість", рекламу якої на суму 12937 доларів оплатила одноіменна організація;

- сторінка "Я за Тимошенко - Фан Клуб", рекламу якої на суму 10851 доларів оплатило ГО "Я за Тимошенко";

- сторінка "Святослав Вакарчук", рекламу якої на суму 10801 доларів оплатила партія "Голос";

- сторінка "Типичный Лисичанск", рекламу якої на суму 9811 доларів оплатив рекламодавець Polit.Media;

- сторінка "Всеукраїнський громадський рух "Сила права", рекламу якої на суму 9450 доларів оплатила одноіменна організація;

- сторінка "Об'єднання Самопоміч", рекламу якої на суму 8121 доларів оплатила одноіменна організація;

- сторінка "Українська стратегія", рекламу якої на суму 8022 доларів оплатила одноіменна організація;

- сторінка "Дмитро Голубов", рекламу якої на суму 7152 доларів оплатив невідомий рекламодавець;

- сторінка Obozrevatel, рекламу якої на суму 6911 доларів оплатив рекламодавець "УкрОбоз".

Такі дані містить перша сторінка звіту. Загалом звіт складається зі 125 сторінок.

З початку 2019 року соціальна мережа Facebook запровадила жорсткіші правила щодо розміщення політичної реклами у країнах, де протягом 2019 року відбуватимуться вибори. Запровадженням нових правил Facebook хоче ускладнити спроби маніпуляцій, впливу на виборців та втручання у виборчий процес.