Хто потрапляє в Раду? Прогнози букмекерів

«Прогнозуємо ставки, панове, хто буде робити коаліцію», - цей багаторічний жарт стає реальністю...

Новим камертоном у визначенні настроїв виборців та майбутніх переможців виборчих перегонів стають уже й букмекерські компанії. Що вони прогнозують для наступних виборів?

До 21 липня 2019 року, коли відбудуться позачергові вибори до Верховної Ради України, залишились лічені дні. Усі партії та кандидати у народні депутати зареєстровані, хоча до 18 липня вони ще можуть відкликати свою реєстрацію та відмовитися від участі у виборах. Навряд чи хтось із великих політичних сил скористається цим правом — навпаки, вірогідніше за все, що напружена боротьба між провідними політичними партіями буде продовжуватися аж до дня Х. Чим усе закінчиться — прогнозують аналітики Parimatch.

Лідером на даний момент цілком очікувано є «Слуга народу». З великою ймовірністю, пропрезидентська політична партія легко здолає п’ятипроцентний бар’єр та займе значущу частку в парламенті країни. Питання лише в тому, яку. Аналітики Parimatch дають 50% на те, що «Слуга народу» набере більше 41,5% голосів. Все поки що складається так, що на момент другого засідання ВР “народні слуги” матимуть більшість у парламенті.

П’ятипроцентний бар’єр скоріше за все здолає «Європейська солідарність» Петра Порошенка. Фінальні результати партії очікуються на рівні трохи вище 7,5%. Але чи буде в складі ВР більше 37 депутатів від «Європейської солідарності» та чи зможе партія сформувати гідну противагу «Слузі народу», то - ще питання...

Оптимістично виглядають позиції «Опозиційної платформи – За життя», яка, за останніми дослідженнями КМІС, соціологічної групи «Рейтинг» та центру «Соціс», перебуває серед лідерів виборчих перегонів. Хоча аналітики Parimatch мають значно обережніші прогнози: вони дають 50% на те, що «ОП» не набере більше 13,5% голосів.

Ймовірно, здолає пятивідсотковий бар’єр і «Батьківщина» — експерти дають 52% на те, що партія набере більше 7,5% голосів.

На їхню думку, із 60% вірогідністю, не здолають п’ятивідсотковий бар’єр «Українська стратегія» Володимира Гройсмана, Радикальна партія Олега Ляшка, політична партія «Самопоміч» Андрія Садового, “Сила і честь” Ігоря Смешка та ін.

Зате новоявлений “Голос” Святослава Вакарчука, за оцінками аналітиків, з першого разу проходить п’ятипроцентний бар’єр і має шанси набрати більш як 7,5% голосів.

Окремо — про столичних кандидатів на мажоритарці. Наприклад, у Києві така щільність “зірок” від політики, що виборцю буде непросто визначатися. Однак, максимальний шанс потрапити до Ради мають ті, хто має “брендову” партійну підтримку «Голосу», «Європейської солідарності» та «Слуги народу». Симпатії у виборчих округах, на думку аналітиків, відповідають рейтингам головних соціологічних компаній. Але писати детально про це не можемо, бо культура ставок саме в регіонах ще не сформувалася.

Явка на вибори в Україні з року в рік знижується. Проте, 2019 рік має всі шанси виправити цю статистику, як вже сталося з виборами президента країни. Нагадаємо, тоді явка склала 62,09% виборців на території України (в 2014 — 60,29%). За оцінками аналітиків Parimatch, на парламентських виборах 2019 року проголосує понад 56,5% виборців (у 2014 — 52,42%). Можлива навіть явка понад 60%, що востаннє траплялося більше 10 років тому — в далекому 2006 році.