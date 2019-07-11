Прохідний бар’єр становитиме 5% - Виборчий кодекс

Прохідний бар’єр на виборах становитиме п’ять відсотків.

Відповідна норма передбачена у Виборчому кодексі, який Верховна Рада ухвалила 11 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У редакції першого читання був проголосований виборчий поріг 4 відсотки. Після консультацій з фракціями і групами робоча група прийняла рішення підтримати ту поправку, яка змінює виборчий бар’єр на 5 відсотків. Ця поправка була врахована", - сказав голова робочої групи з напрацювання Виборчого кодексу народний депутат Олександр Черненко з трибуни парламенту.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер Верховна Рада ухвалила в другому читанні Виборчий кодекс (3112-1).

За проголосували 230 народних депутатів за мінімально необхідних 226.

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Ухвалений документ поєднує п’ять чинних законів: "Про вибори народних депутатів України", "Про вибори Президента України", "Про місцеві вибори", "Про Центральну виборчу комісію" і "Про Державний реєстр виборців". Новий Виборчий кодекс не буде застосовуватися на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року, а набуде чинності 1 грудня 2023 року і буде діяти на наступних виборах.