Як ухвалювали Виборчий кодекс в емоціях Парубія

Від розпачу до щастя - як спікер Андрій Парубій пережив голосування Виборчого кодексу.

Сьогодні народні депутати 230 голосами підтримали новий Виборчий кодекс з відкритими списками. Перед цим голова Верховної Ради майже годину вмовляв депутатів зібратися і проголосувати "історичний документ".

"Невже ті, хто сьогодні не натискають цю позицію "за", (не розуміють - ред.), що це буде ганьба нам усім - і на цих виборах, і після виборів. Коли опублікують у "Голосі України" імена тих, хто не голосував, це буде ганьба кожному - невже ви цього не усвідомлюєте? Це рішення історичне, до якого ми готувалися два роки! Як можна так ставити під удар наш авторитет, всю нашу роботу? Зараз підло ви сидите й не голосуєте, хоча на брифінгах усі були за, у програмах всіх партій було за, в коаліційній угоді було за. Я іншого слова не скажу - це підлість!" - пояснював Парубій.

Слідкуйте за зміною емоцій спікера на знімках Данііла Шамкіна.