Голосування за Виборчий кодекс

Голосування за Виборчий кодекс

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Укрінформ
На ранковому засіданні парламентарії завершують обговорення проєкту Виборчого кодексу з відкритими списками і виходять на ухвалення рішення.

Пряму трансляцію із зали засідань веде 5 канал.

Окрім того, у четвер нардепи знову спробують за поданням президента звільнити Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ і призначити на цей пост Вадима Пристайка.

Також планується заслуховування звіту Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради для проведення розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів.

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