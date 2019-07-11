Голосування за Виборчий кодекс

Пряму трансляцію із зали засідань веде 5 канал.

Окрім того, у четвер нардепи знову спробують за поданням президента звільнити Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ і призначити на цей пост Вадима Пристайка.

Також планується заслуховування звіту Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради для проведення розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів.