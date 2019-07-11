“Команда мера” проти самовисуванців: хто йде в нардепи від Запорізької області

Політологи вважають, що виборці шукатимуть у бюлетені не прізвища, а партії, від яких іде кандидат

За партійними списками та в мажоритарних округах Запорізької області балотується до парламенту чимало відомих людей: волонтери, “кіборг”, чинні депутати, мери, магістр богослов'я і люди з так званої “команди мера Запоріжжя”.

На всіх виборчих округах Запорізької області зареєстровано 126 кандидатів, 63 з них ідуть на вибори як самовисуванці, решта представляють інтереси партій.

Ми порахували, найбільше – по 9 кандидатів-мажоритарників – висунули: партія чинного президента “Слуга народу”, партія п’ятого президента “Європейська солідарність”, а також “Опозиційна платформа – За життя”. По 8 кандидатів мають “Опозиційний блок” і Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”. Жодного кандидата по мажоритарних округах Запорізької області не запропонувала партія голови уряду “Українська стратегія Гройсмана”. Решта політсил представлені в регіоні не мажоритарниками, а кандидатами-списочниками.

НА ВИБОРИ – УСІМ ЗАВОДОМ

Запоріжжя – індустріальне, промислове серце країни. Одним із головних містоутворюючих підприємств є ПАТ “Запоріжсталь”, яке входить до групи Метінвест, що належить олігарху Рінату Ахметову. Директор підприємства Ростислав Шурма – у партійному списку “Опозиційного блоку” на 6 місці. На 8-му – чинний міський голова Запоріжжя, колишній головний інженер “Запоріжсталі” Володимир Буряк.

Ростислав Шурма

“Опозиційний блок” сподівається провести своїх людей до парламенту саме завдяки рейтингу мера Запоріжжя, який агітує голосувати не за нього, а за членів його команди. Сам же Володимир Буряк обіцяє місто і посаду мера не кидати.

Володимир Буряк

“Те, що вони зробили з мером, це сплеск відчаю. Вибори короткі, нову партію створити вони не встигають. Хоча, в ідеалі потрібно було “вбивати” “Опоблок” і створювати партію, яка б мала соціал-демократичну спрямованість, але була б україноцентричною. Що дасть цей сплеск? Нічого. Можливо, в цілому по країні вони переповзуть за межі прохідного бар’єру, але така масова, тотальна агітація, яку ми бачимо у Запоріжжі, може зіграти з “командою мера” злий жарт. Так, звісно, в політичній кампанії має бути домінування лідерів, але те, що надто нав’язливе, з кожної праски вилазить, як то кажуть, викликає протестний настрій”, – говорить політолог Ігор Громов.

Він також додає, що виборець дуже рідко відпускає успішного мера, а саме так наразі позиціонують Володимира Буряка.

“Якщо він успішний мер, то не факт, що виборці захочуть його відпустити. Більше того, можуть навіть образитися на нього. Мовляв, чого це ти нас кинути вирішив, адже в місті ще стільки питань невирішених. Окрім того, “Опоблок” робить ставку на адмінресурс, але він уже не працює. Це фікція. Досить згадати вибори часів Януковичів, коли “Запоріжсталь” масово віддала свої голоси йому. Але тоді ситуація інша була. Те, що “Запоріжсталь” та інші заводи, що входять до пулу “Опоблоку”, внесли до партійних списків заводчан, зовсім не означає, що їхні металурги підуть голосувати за партію. Заводчани є у списках десь там під номером 125, умовно кажучи. Ніхто на це не звертатиме уваги”, – впевнений політолог.

Аналізуючи партійні списки “Опозиційного блоку”, ми знайшли вісьмох представників “Запоріжсталі”. У списках їм знайшли місце десь між 78-м і 221-м номерами.

БІГ ПО СНІГУ В КАПЦЯХ, А ТЕПЕР – НА КОЖНОМУ БІГБОРДІ В МІСТІ

Фото: facebook Ігоря Чумаченка

Для того щоб показати масштаб “заводського” чи то “опоблоківського” бажання потрапити до парламенту, перескочимо зі “списочників” до “мажоритарників”. Адже тут також є люди з “команди мера”. Наприклад, депутат Запорізької міськради, начальник юридичного відділу ПАТ "Запоріжсталь" Ігор Чумаченко балотується у 74-му окрузі, колишній гендиректор “Запоріжвогнетрив”, депутат облради Віктор Бусько – кандидат у 75-му, а заступник запорізького міського голови, колишній співробітник комбінату Анатолій Пустоваров обрав 76-й округ.

Віктор Бусько. Фото: facebook.com/viktor.busko.1

Варто згадати, що Пустоваров є одним із головних фігурантів гучної кримінальної справи. Його підозрювали у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). Скандал виник два роки тому. Про запорізького чиновника, а нині кандидата, тоді дізналась вся країна. Він, за словами генерального прокурора України Юрія Луценка, “через вікно і в тапках по снігу втік”.

Вже через деякий час Пустоварова порівнювали з очільником ДФС Романом Насіровим – запорізького чиновника також завозили до зали суду на медичній каталці, бо отримав начебто дуже серйозну травму хребта. Потім його колеги, вихідці із “Запоріжсталі”, депутати-опоблоківці внесли за нього заставу – 1,5 млн гривень. Три місяці він був на лікарняному, а в березні минулого року вийшов на роботу, наче нічого й не сталося. Наразі крапка в кримінальній справі не поставлена, проте це не заважає пану Пустоварову йти в нардепи. Сьогодні все Запоріжжя “прикрашене” бордами із зображеннями Анатолія Івановича. Користувачі соціальних мереж вже й поеми йому пишуть.

У місті майже не лишилось вільних рекламних площ, де б не висів борд чи сітілайт із зображенням “Команди мера Володимира Буряка”.

До речі, Запоріжжя є лідером за кількістю порушень виборчого законодавства.

“З часу реєстрації кандидатів у народні депутати ОПОРА проводить моніторинг передвиборної агітації на відповідність нормам чинного законодавства. Дивимось на передвиборні матеріали на носіях зовнішньої реклами (бігборди, сітілайти, афіші, наліпки) та друковані матеріали передвиборної агітації, які розповсюджуються суб’єктами виборчого процесу. Одну з таких перевірок здійснено спільно з поліцією. У підсумку, в актах про 36 ознак порушень, складених 28 червня, описано близько 200 матеріалів зовнішньої агітації без вихідних даних. Головним чином, це борди та сітілайти “команди Буряка”, – коментує координаторка спостереження Громадської мережі “ОПОРА” за виборами у Запоріжжі Таїсія Мельниченко.

МАГІСТР БОГОСЛОВʼЯ, ВОЛОНТЕР, НАРДЕП ТА КІБОРГ

До партійних списків чинного прем’єра “Української стратегії Гройсмана” входить журналіст Мирослава Пенькова. Її родина та родина чинного нардепа Ігоря Артюшенка мають близькі відносини. Також серед запоріжців, що претендують на обрання до парламенту за партійними списками голови уряду, є викладач кафедри слов’янської філології, магістр богослов’я Ілля Бей.

Ілля Бей

У списках партії “Європейська солідарність” представників Запоріжжя небагато, серед них – волонтерка 55-ї артбригади Надія Мороз. Уже кілька років Надія влаштовує благодійні ярмарки, а перед різними святами ліпить і відвозить на передову тисячі вареників для бійців.

Надія Мороз. Фото: facebook.com/nadiynanadiyka

До речі, і згаданий вище нардеп Ігор Артюшенко – виходець запорізького майдану – також вдруге йде до парламенту з командою Петра Порошенка.

Ігор Артюшенко

“ГОЛОСОМ” ЗАПОРІЖЖЯ СТАВ КІБОРГ

Кіборг, співробітник Національного заповідника “Хортиця” В’ячеслав Зайцев іде до ВР за списками “Голосу”. Наразі Зайцев є депутатом Запорізької міської ради, нещодавно вийшов із фракції БПП.

У першій хвилі мобілізації пішов добровольцем в 79-у бригаду. Має орден "За мужність". Він також брав участь у підводній експедиції в Херсонській області.

В’ячеслав Зайцев

Зайцев один із небагатьох депутатів, який їздить на роботу на сесії міськради маршруткою чи комунальним транспортом. Опікувався проблемою реконструкції гуртожитку для військових, що розташований у військовому містечку Запоріжжя.

Сергій Каліман Фото: facebook.com/sergey.kaliman

Партію Михайла Поплавського у Запорізькій області представляє заступник голови фермерського господарства “Таврія-СКІФ” Сергій Каліман. Завдяки роботі цього підприємства, село Роздол, що у Михайлівському районі Запорізької області, називають Європою. Адже тут є сучасна школа, відремонтований палац культури і навіть власні футбольні команди. Але Каліман – лише 27-й у партійному списку.

Олександр Притула Фото: facebook.com/aleksandr.pritula

“Аграрним” мажоритарником може стати голова всеукраїнської федерації “Спас” Олександр Притула. Він балотується в окрузі №76 (охоплює Вознесенівський та Хортицький райони Запоріжжя). До цього часу Притула був далеким від політики і опікувався долею запорізького 700-річного дуба та популяризацією бойового мистецтва “Спас”.

СКЕЛЕТИ У ШАФАХ МАЖОРИТАРНИКІВ

До речі, округ №76 є найбільш популярним серед кандидатів, там зареєстровано 18 осіб. Серед них є й ті, що мають непривабливі – як для піару – сторінки у біографії.

Михайло Прасол

Депутат міськради Михайло Прасол “забув”, що взяв у 2008 році валютний кредит для придбання квартири. Загальна заборгованість депутата з урахуванням відсотків і пені – понад 3,5 мільйона доларів. Пройшло 11 років, але депутат не збирається розраховуватись із банком, понад рік він намагається оскаржити у судах рішення НАЗК. Більше того, прокурор Запорізької області Валерій Романов зазначав, що намагався вручити підозру депутату 6 разів. Розслідування триває досі.

Олексій Бабурін

Стати нардепом хоче й колишній регіонал, а нині керівник ГО “Полк Перемоги” Андрій Іванов. У 2003 році він став депутатом Запорізької міської ради, був головою міської організації “Партія регіонів”, очолював фракцію ПР. Відомий своїми проросійськими поглядами та акціями. Наприклад, цього року 9 травня він разом із колишнім депутатом-комуністом Олексієм Бабуріним (який, до речі є кандидатом у нардепи від 82-го округу) зібрали кілька тисяч людей на площі Маяковського. У супроводі сотень правоохоронців “Полк Перемоги” йшов центральним проспектом Запоріжжя одночасно з учасниками акції “Безсмертний Ґрут” . Окрім того, Іванов намагався оскаржити у суді перейменування кількох вулиць у Запоріжжі, але програв.

Відомий “декретний” прокурор Владислав Куценко спробує стати депутатом від 74 округу. У 2017 році його звинуватили у тому, що його родина незаконно привласнила понад 150 земельних ділянок у Запорізькому районі. У жовтні 2017 року генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що Куценко підлягає звільненню.

“Він підлягає звільненню. Але пішов у декрет. За законом не маю права відмовити”, – прокоментував тоді Луценко.

Готовий стати нардепом депутат Запорізької міської ради Віталій Рябцев, який має чималий борг за комунальні послуги – понад 50 тисяч гривень. Сплачувати рахунки не збирається, бо не задоволений якістю послуг і живе, як він сам запевняє, на прожитковий мінімум. Депутат-боржник балотується до парламенту в 75-му окрузі (Дніпровський та Заводський райони Запоріжжя).

Вячеслава Богуслаєва називають “важковаговиком” у політиці. Адже він уже був депутатом чотирьох скликань. Він часто входить до рейтингу “прогульників”, адже, згідно з даними письмової реєстрації, “ігнорує” сесійні засідання. Суми у його деклараціях за кількістю цифр нагадують телефонні номери. Він має колекцію зброї майстрів XVIII–XX століть, колекцію музейних експонатів, макетів мотоциклів, літаків і двигунів. Володіє антикваріатом.

Вячеслав Богуслаєв

Богуслаєв іде до парламенту на своєму рідному окрузі – №77. У Запоріжжі його називають “моторівським”, бо він розташований у Шевченківському районі, де поруч – авіабудівельний завод “Мотор Січ”, який належить цьому нардепу.

КОМУ ВИГІДНИЙ ДВІЙНИК?

Цікава ситуація склалася на окрузі №80 (Мелітополь та Мелітопольський район). Головними конкурентами є чинний мер Мелітополя Сергій Мінько та нардеп Євген Балицький.

Сергій Мінькою Фото: facebook.com/minko.official

Що стосується останнього, то він відомий своїми поїздками до окупованого Криму, а також заявами про те, що не вважає Росію ворогом. В ефірі телеканалу “Прямий” він заявив, що “продовжуватиме їздити до Криму, поки йому не заборонить СБУ чи ФСБ”. Ще у 2018 році віцеспікерка парламенту Ірина Геращенко вимагала, аби силовики перевірили інформацію щодо поїздок Балицького до окупованого півострова.

Євген Балицький

Саме на цьому окрузі зареєстрований двійник міського голови – Сергій Анатолійович Мінько. Він працює машиністом тепловоза в Пологах.

За словами політолога Ігоря Громова, кандидат-клон може забрати від 1 до 3 відсотків голосів – все залежить від якості виборця.

Проте, на його думку, особливістю дострокових парламентських виборів є те, що люди будуть шукати у бюлетені не конкретні прізвища, а саме партії, від яких іде той чи інший кандидат.

Ольга Звонарьова, Запоріжжя