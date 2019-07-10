Тимошенко представила стратегічний план “Треба діяти”

У Києві, 10 липня, партія «Батьківщини» презентувала стратегічний план – «Треба діяти».

Про це повідомляє пресслужба політсили.

Як зазначила Юлія Тимошенко під час відкриття заходу, програма передбачає економічні та соціальні кроки, які планує зробити її політична сила, для того щоб відкрити вікно можливостей для держави.

«Наша команда прийняла чітке рішення: де б ми не були після парламентських виборів, ми будемо біля нового президента. Ми будемо стояти як його друзі і як команда, яка може допомогти, порадити і пройти тяжкий шлях змін, який так потрібен Україні. Ніхто та нічого не зіб’є нас з цього шляху», – наголосила голова партії.