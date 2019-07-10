Українці надають перевагу партіям, які обіцяють зміни в країні

Відповідаючи на запитання, який з мотивів є важливішим при виборі політичної партії на парламентських виборах, варіант “Спроможність партії забезпечити зміни в країні” обрали 58% опитаних.

Відповідь “Спроможність партії забезпечити стабільність” обрали 32% респондентів.

Дослідження “Динаміка суспільно-політичних поглядів в Україні” проводилося Соціологічною групою “Рейтинг” на замовлення Міжнародного Республіканського Інституту (IRI).

Опитування проводилося по всій Україні (крім окупованих територій Криму і Донбасу) з 12 по 23 червня 2019 року. Загалом було опитано 2400 жителів України віком від 18 років, які мають право голосувати. Вибірка репрезентативна за статтю, віком, областю і розміром населеного пункту. Допустима похибка не перевищує 2.0%. Коефіцієнт досяжності респондентів – 61.8%. У розподілі щодо політичних симпатій представлені TOП-6 партій.

Дослідження фінансувалося Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).