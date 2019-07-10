Рух ЧЕСНО запросив українців на політичне караоке
Про формат події кореспондентові Укрінформу розповіла кураторка проекту Дарина Рогачук.
"Раніше ми відкрили "музей" виборчого трешу, зібрали різні трешові зразки агітації та всього найдивнішого, найнеадекватнішого і насмішнішого, що відбувалося на українських виборах. І наш перший інтерактив - це караоке з агітаційними піснями. Як відомо, українські зірки дуже активно брали участь у виборчих кампаніях", - зазначила вона.
Рогачук додала, що учасники заходу зможуть пригадати усі "виборчі хіти" на підтримку кандидатів - від пісні Ані Лорак та Лері Вінна "Голосуй по уму, голосуй за Кучму" 1999 року і до гурту ТІК з їхнім передвиборчим екшном "Циклони".
Для участі в заході необхідно заповнити анкету для участі.
Вхід на караоке - 20 грн. Як зазначили організатори, кошти підуть на підтримку та розвиток Національного музею.
Як повідомляв Укрінформ, у Києві відкрилась експозиція "музею" виборчого трешу у залі 4-го поверху Національного музею історії України.
В експозиції продемонстровано приклади чорного піару, дивних слоганів та "законного підкупу" від часів проголошення незалежності України до президентської кампанії 2019 року.