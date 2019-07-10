Рух ЧЕСНО запросив українців на політичне караоке

Рух ЧЕСНО запрошує українців відвідати "політичне караоке" у "музеї" виборчого трешу.

Про формат події кореспондентові Укрінформу розповіла кураторка проекту Дарина Рогачук.

"Раніше ми відкрили "музей" виборчого трешу, зібрали різні трешові зразки агітації та всього найдивнішого, найнеадекватнішого і насмішнішого, що відбувалося на українських виборах. І наш перший інтерактив - це караоке з агітаційними піснями. Як відомо, українські зірки дуже активно брали участь у виборчих кампаніях", - зазначила вона.

Рогачук додала, що учасники заходу зможуть пригадати усі "виборчі хіти" на підтримку кандидатів - від пісні Ані Лорак та Лері Вінна "Голосуй по уму, голосуй за Кучму" 1999 року і до гурту ТІК з їхнім передвиборчим екшном "Циклони".

Для участі в заході необхідно заповнити анкету для участі.

Вхід на караоке - 20 грн. Як зазначили організатори, кошти підуть на підтримку та розвиток Національного музею.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві відкрилась експозиція "музею" виборчого трешу у залі 4-го поверху Національного музею історії України.

В експозиції продемонстровано приклади чорного піару, дивних слоганів та "законного підкупу" від часів проголошення незалежності України до президентської кампанії 2019 року.