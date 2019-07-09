Суд відмовив Кузьміну в задоволенні позову до Парубія

Окружний адмінсуд Києва відмовив ексзаступнику генерального прокурора Ренату Кузьміну в задоволенні позову до спікера Верховної Ради України Андрія Парубія.

Про це інформує пресслужба суду.

"Суд відмовив у задоволенні позову, мотивувавши своє рішення тим, що оскаржувані дії є діями відповідача як Голови Верховної Ради України під час проведення пленарного засідання, а не як кандидата у народні депутати України", - ідеться в повідомленні.

Також зазначається, що, на думку суду, вказані заяви Парубія як голови ВР не є формою політичної агітації, а його повідомлення не висвітлюють діяльності відповідача, як кандидата у народні депутати.

У суді інформують, що даний спір виник щодо правовідносин, пов`язаних із виборчим процесом, тому справа була розглянута у строк, передбачений ч. 11 ст. 273 Кодексу адміністративного судочинства України, а саме – протягом двох днів після надходження позовної заяви.

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Як повідомлялося, до Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов Рената Кузьміна до кандидата у народні депутати Андрія Парубія щодо протиправності його дій.

Зокрема, позивач просив суд визнати протиправним звернення Андрія Парубія під час ранкового пленарного засідання Верховної Ради України до Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України з вимогою надати відомості щодо проживання Рената Кузьміна протягом останніх п’яти років на території України та перетину ним кордону.