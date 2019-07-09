До бюджету конфіскують 130 тисяч незаконного внеску з виборчого фонду Наливайченка - НАЗК

"Вінницький міський суд Вінницької області своєю постановою визнав винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 212-15 КУпАП, фізичну особу, яка надала добровільний внесок до виборчого фонду кандидата на пост Президента України з порушенням встановленого законом порядку надання внеску", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, порушення виявили за результатом аналізу фінансового звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата пост Президента України Валентина Наливайченка.

"Суд постановив застосувати до внескодавця стягнення у вигляді штрафу у розмірі 1190 грн на користь держави, з конфіскацією суми внеску у розмірі 137 500 грн", - відмітили у НАЗК.

Загалом за результатами аналізу фінансових звітів про надходження і використання коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України НАЗК направило до суду 155 протоколів про адміністративне правопорушення.