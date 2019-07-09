У ЦВК сказали, скільки і яких міжнародних спостерігачів зареєструвала

Центральна виборча комісія зареєструвала ще 41 міжнародного офіційного спостерігача на позачергових виборах народних депутатів України.

Про це повідомляється на сайті ЦВК.

“Розглянувши відповідні звернення, Комісія зареєструвала 41 офіційного спостерігача від іноземних держав та міжнародної організації на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року”, - ідеться в повідомленні.

ЦВК, зокрема, зареєструвала 21 спостерігача від Парламентської Асамблеї НАТО, 18 – від Угорщини, 2 – від Королівства Бельгія.

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Таким чином, станом на 9 липня ЦВК зареєстровано 522 офіційних спостерігачі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня, а саме: від 6 іноземних держав – 43 офіційних спостерігачі, від 11 міжнародних організацій – 479 офіційних спостерігачів.