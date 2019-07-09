Генпродюсер фестивалю

Генпродюсер фестивалю "Дунайська Січ" відкидає звинувачення у політичній агітації

Укрінформ
Генеральний продюсер цьогорічного фестивалю "Дунайська Січ" Олександр Ягольник заявив, що на фестивалі чи супровідних заходах не лунали політичні заклики, а в декораціях сцени не було жодного натяку на політику.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, коментуючи інформацію спостерігачів громадянської мережі ОПОРА за виборами на Одещині щодо незаконної політичної агітації під час фестивалю.

"Лишу на совісті активістів одеської "Опори", чому вони поставили перший український енергонезалежний фестиваль "Дунайська Січ" в один ряд із концертами "Опоблоку" - хоча прекрасно знають, що за регіон Бессарабія, і що "Дунайська Січ" - єдиний патріотичний фестиваль області з цікавою і повчальною багаторічною історією підйому української пісні у Подунав'ї. Відповім як генеральний продюсер цьогорічного фесту на звинувачення на нашу адресу, котрі дуже сильно тхнуть політичною заказухою, починаючи хоча б із того моменту, що фестиваль готується не за 1-2 місяці, й про терміни проведення шостої за ліком "Дунайської Січі" в шоу-бізнесі і Бессарабії було відомо заздалегідь. Як і те, що його меценатом і президентом є Віктор Куртєв - ідеолог сонячної відновлюваної енергетики в Україні", - зазначив він.

Ягольник наголосив, що на фестивалі чи супровідних заходах не лунало жодних політичних закликів.

"Офіційно заявляю: ані зі сцени фестивалю, ані на пресконференціях в "Зоряному пресклубі" ніяких політичних закликів не робилося, бо це суперечить духу й філософії фесту. В декораціях сцени не було жодного натяку на політику - і так це було завжди, тому є відеодокази. Не було анічичирк про політику у відеорядах на екранах сцени, ані банерів з політичною рекламою на сцені чи бекстейджі. Кульки та футболки роздавалися паралельно, оскільки паралельно стартувала політична кампанія в місті, тож на фестивалі могли й вели свою агітацію всі бажаючі політсили... Одяг, в якому приходять на фестивальні концерти глядачі, оргкомітет не контролює, в нас не СРСР і не Росія", - зазначив він.

Ягольник також підкреслив, що "порівнювати активно-гастролюючий на фронті Музбат ("Тінь Сонця", "ТаRuta", "Fata Morgana UA", ОLEUM, "Очеретяний Кіт", "Толоку", "Яри") з колективом, який є частим гостем в РФ та потайки їздить в окупований Крим, - взагалі не кошерно і є вкрай образливим для музикантів, які більше за всіх дали концертів на передовій за роки війни".

Він також анагадав історію створення та діяльності фестивалю.

"Якщо в одеської ГМ ОПОРИ є порядність, честь і совість - вони мають н-е-г-а-й-н-о вибачитися перед рок-фанами й відкликати свої безпідставні звинувачення на адресу фестивалю "Дунайська Січ", - додав Ягольник.

Як повідомляв Укрінформ, спостерігачі ГМ ОПОРА за виборами на Одещині звернулися з заявами до поліції щодо незаконної агітаційної діяльності під час концертів.

Читайте також: Одеська ОПОРА побачила незаконну агітацію на концертах

Так, за даними ОПОРИ, в Ізмаїлі відбувся 28-29 червня шостий рок-фестиваль "Дунайська Січ", президентом якого є кандидат у народні депутати по округу №143 Віктор Куртєв. Під час концерту спостерігачі ОПОРИ зафіксували роботу агітаторів у зелених футболках із написами: "Віктор Куртєв. Зробимо їх знову". Крім того, перед концертом вулицями Ізмаїла пересувався автобус із аналогічною агітаційної символікою кандидата Куртєва.

Водночас, за даними громадянської мережі, у місті Чорноморськ 2 липня відбувся безкоштовний концерт групи "Пісняри" на підтримку партії "Опозиційний блок". Як зазначили учасники концерту зі сцени, вони прибули до Чорноморська з Білорусі.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-