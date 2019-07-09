Генпродюсер фестивалю "Дунайська Січ" відкидає звинувачення у політичній агітації

"Лишу на совісті активістів одеської "Опори", чому вони поставили перший український енергонезалежний фестиваль "Дунайська Січ" в один ряд із концертами "Опоблоку" - хоча прекрасно знають, що за регіон Бессарабія, і що "Дунайська Січ" - єдиний патріотичний фестиваль області з цікавою і повчальною багаторічною історією підйому української пісні у Подунав'ї. Відповім як генеральний продюсер цьогорічного фесту на звинувачення на нашу адресу, котрі дуже сильно тхнуть політичною заказухою, починаючи хоча б із того моменту, що фестиваль готується не за 1-2 місяці, й про терміни проведення шостої за ліком "Дунайської Січі" в шоу-бізнесі і Бессарабії було відомо заздалегідь. Як і те, що його меценатом і президентом є Віктор Куртєв - ідеолог сонячної відновлюваної енергетики в Україні", - зазначив він.

Ягольник наголосив, що на фестивалі чи супровідних заходах не лунало жодних політичних закликів.

"Офіційно заявляю: ані зі сцени фестивалю, ані на пресконференціях в "Зоряному пресклубі" ніяких політичних закликів не робилося, бо це суперечить духу й філософії фесту. В декораціях сцени не було жодного натяку на політику - і так це було завжди, тому є відеодокази. Не було анічичирк про політику у відеорядах на екранах сцени, ані банерів з політичною рекламою на сцені чи бекстейджі. Кульки та футболки роздавалися паралельно, оскільки паралельно стартувала політична кампанія в місті, тож на фестивалі могли й вели свою агітацію всі бажаючі політсили... Одяг, в якому приходять на фестивальні концерти глядачі, оргкомітет не контролює, в нас не СРСР і не Росія", - зазначив він.

Ягольник також підкреслив, що "порівнювати активно-гастролюючий на фронті Музбат ("Тінь Сонця", "ТаRuta", "Fata Morgana UA", ОLEUM, "Очеретяний Кіт", "Толоку", "Яри") з колективом, який є частим гостем в РФ та потайки їздить в окупований Крим, - взагалі не кошерно і є вкрай образливим для музикантів, які більше за всіх дали концертів на передовій за роки війни".

Він також анагадав історію створення та діяльності фестивалю.

"Якщо в одеської ГМ ОПОРИ є порядність, честь і совість - вони мають н-е-г-а-й-н-о вибачитися перед рок-фанами й відкликати свої безпідставні звинувачення на адресу фестивалю "Дунайська Січ", - додав Ягольник.

Як повідомляв Укрінформ, спостерігачі ГМ ОПОРА за виборами на Одещині звернулися з заявами до поліції щодо незаконної агітаційної діяльності під час концертів.

Читайте також: Одеська ОПОРА побачила незаконну агітацію на концертах

Так, за даними ОПОРИ, в Ізмаїлі відбувся 28-29 червня шостий рок-фестиваль "Дунайська Січ", президентом якого є кандидат у народні депутати по округу №143 Віктор Куртєв. Під час концерту спостерігачі ОПОРИ зафіксували роботу агітаторів у зелених футболках із написами: "Віктор Куртєв. Зробимо їх знову". Крім того, перед концертом вулицями Ізмаїла пересувався автобус із аналогічною агітаційної символікою кандидата Куртєва.

Водночас, за даними громадянської мережі, у місті Чорноморськ 2 липня відбувся безкоштовний концерт групи "Пісняри" на підтримку партії "Опозиційний блок". Як зазначили учасники концерту зі сцени, вони прибули до Чорноморська з Білорусі.