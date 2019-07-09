Кандидати від Донеччини. Ідеолог ПіСУАРу проти кавекашника Сивохо

Серед тих, хто виявив уже бажання стати депутатом від прифронтової області, – чимало «колишніх»

У Донецькій області зараз налічується 12 виборчих округів. Ще чотири (це 53, 54, 55 і 56-й округи) зараз на окупованій території, і депутати там, звісно, не обираються.

Та в кожному з 12 округів сьогодні вже розгорнута «війна» за мандати на майбутніх виборах до парламенту.

Область розділена лінією фронту, тому люди тут усе сприймають гостріше й болючіше. Всі, звичайно, сподіваються на швидкий мир, хочуть, щоб у Верховній Раді приймалися потрібні для цього закони і все сприяло процвітанню України, а значить, і Донбасу. Але все це залежить від того, хто пройде в Раду.

Загалом у регіоні на позачергові парламентські вибори зареєструвалися 204 кандидатів, з яких 72 висунуті партіями, а 132 – самовисуванці. У кожному з 12 округів є кандидати від партії «Слуга народу» та «Опозиційна платформа – За життя», в 11 округах є кандидати від партії «Європейська солідарність», у 10 округах – від «Опозиційного блоку», в 8 – від « Батьківщини », в 6 округах — від «Свободи». Також у 4 округах представлені кандидати від політичної партії «Суспільно-політична платформа Надії Савченко», в 3 округах – від партії «Патріот», у 2-ох – від партії «Сила людей» і по одному кандидату представили партії «Наш край», «Сила і честь», «Разом сила» й Аграрна партія. Як виявилося, партія “Голос” не висунула жодного кандидата на мажоритарних округах у Донецькій області.

Найбільше кандидатів зареєстровано в окрузі №59 (міста Мар'їнка, Вугледар, Новогродівка, Селидове, Мар'їнський і Великоновосілківський райони) – 28 осіб, також багато кандидатів в окрузі №51 (Бахмутський район, смт Зайцеве) – 26. Найменше кандидатів в окрузі № 46 (міста Бахмут, Лиман, Бахмутський район) – 6, і в окрузі №45 (м Авдіївка, Ясинуватський район) – 11 осіб.

БА! ЗНАЙОМІ ВСЕ ОБЛИЧЧЯ!

Відомих, старих облич серед кандидатів, як і раніше, багато. І методи їх агітації – теж знайомі.

Так, в окрузі №49 (міста Дружківка, Костянтинівка, Костянтинівський і Покровський райони) від «Опоблоку» балотується колишній віцепрем'єр України часів президентства Віктора Януковича, голова політради партії Борис Колесніков.

Борис Колесніков

Він був народним депутатом України V, VI і VII скликань. У листопаді 2004 року тоді ще глава Донецької облради Колесніков став одним із організаторів Всеукраїнського з'їзду народних депутатів усіх рівнів в Сєверодонецьку, який збирався вирішити питання про створення нової української Південно-Східної держави у формі федеративної республіки (дуже швидко прозваної у ЗМІ ПіСУАРом – ред.).

Колесніков є засновником «АПК-Інвест» (торгова марка «М'ясна Весна») і ЗАТ «Конті». У 2015 році впливове видання Forbes назвало топ-10 платників податків України, серед яких на другому місці виявився Колесніков.

Відомо, що до війни 2014 року України з Росією сім'я Колеснікова – дружина, син, дочка і теща жили в Москві, син учився в Московському держуніверситеті. Сам він має дружні стосунки з відомим українським олігархом Рінатом Ахметовим.

Місто Костянтинівка – одне з найскладніших у Донецькому регіоні сьогодні, там не працюють і стоять занедбані промислові підприємства, є постійні проблеми з водопостачанням. У середині червня костянтинівці та жителі селища Сантуринівка перекривали Бахмутську трасу через місячну відсутність води. І крім місцевої влади та ДСНС підвезення води в цистернах місцевим мешканцям організував Колесніков – 200 тисяч літрів щодня.

Валерій Гнатенко Фото: zi.ua

Одним із його суперників на цьому окрузі є чинний мер міста Дружківки Валерій Гнатенко, який іде від «Опозиційної платформи – За життя». «Із 22 червня разом з волонтерами від партії миру «Опозиційна платформа – За життя» ми почали збір проблем, які турбують вас найсильніше. Вирішенням їх ми і займемося насамперед», – написав він 24 червня на своїй сторінці в Facebook.

У цьому ж 49-му окрузі від партії «Слуга народу» балотується житель Києва – телевізійний менеджер і креативний продюсер ТОВ «Квартал 95» Сергій Сивохо. Він, звичайно, також знайомий місцевим жителям, бо народився, виріс і навчався в Донецьку. Ще студентом Донецького політехнічного інституту почав виступати в КВК. За даними Вікіпедії, є співвласником і продюсером «Мега-радіо». З 2-го липня на вулицях Костянтинівки, Дружківки можна побачити брендований автобус у кольорах команди «Слуга Народу» з фотографією Сивохо.

Фото: konstantinovka.com.ua

Всього на цьому виборчому окрузі балотується 19 кандидатів.

КОЛИ ДЕПУТАТ – ПРОТИ СУВЕРЕНІТЕТУ ДЕРЖАВИ НАД ОКУПОВАНИМИ ТЕРИТОРІЯМИ

У виборчому окрузі №57 (Маріуполь, Кальміуський район і частина Лівобережного) на Донеччині йде від «Опозиційного блоку» Вадим Новинський, відомий бізнесмен, який проживає у Києві.

Вадим Новинський

Він – засновник ФПГ «Смарт-Холдинг» і власник блокуючого пакету компанії «Метінвест», також серед його активів – Херсонський і Чорноморський суднобудівні заводи, завод «Дніпропрес», субхолдинг «Смарт-Нерудпром» і ін. Новинський був народним депутатом VII і VIII скликань. Він фінансово підтримує УПЦ МП, протидіяв проведенню Об'єднавчого собору ПЦУ.

У січні 2018 року він був одним із небагатьох депутатів, які голосували проти Закону про визнання Українського суверенітету над окупованими територіями Донецької і Луганської областей.

Владислав Філімонов. Фото: facebook.com/official.vladislav.filimonov

Від партії «Опозиційна платформа – За життя» балотується і житель Києва Владислав Філімонов, який народився в 1993 році в Донецьку, нині – безробітний. Від «Слуги народу» – голова місцевої сільради Талаківки В'ячеслав Салгалов. Всього ж у цьому окрузі балотується 11 кандидатів.

В'ячеслав Салгалов. Фото: facebook.com/pg/v.salgalov

НЕМЕРСЬКІ АМБІЦІЇ ТА ПАСПОРТ РФ

Серед претендентів на отримання мандата до Верховної Ради в Донецькому регіоні зареєстровано чимало чинних мерів.

Андрій Аксьонов / Фото: donetskie.com

З низкою скандалів асоціюється мер Добропілля Андрій Аксьонов, який зареєстрований самовисуванцем по округу №50 (міста Добропілля, Мирноград, Покровськ і Добропільський район).

Навесні 2014 року Аксьонов відкрито займав сторону сепаратистів, допомагав з організацією і проведенням так званого «референдуму». У тому ж році в квітні він намагався перешкоджати патріотичному українському автопробігу. У своїх інтерв'ю Аксьонов стверджував, що зобов'язаний як глава слідувати бажанням жителів свого селища, навіть якщо вони захочуть приєднатися до Росії, або до Гондурасу.

Є також інше відео про незаконний референдум в селищі Новодонецьке, в якому господарює Аксьонов. Там жителі сусіднього Олександрівського району скаржаться, що їх місцева влада не захотіла проводити у себе референдум «ДНР», і їм довелося їхати в Новодонецьке, де Аксьонов організував такий референдум. Однак усе це не завадило йому зареєструватися на виборах у мери Добропілля і перемогти.

Як мер Добропілля Аксьонов у вересні 2017 року на сесії міськради не підтримав пропозиції вшанувати пам'ять загиблих бійців АТО хвилиною мовчання.

Справжній скандал вибухнув після того, як на брифінгу Верховної Ради народний депутат Дмитро Лубинець виступив із заявою, що Добропільський міський голова Андрій Аксьонов у 2014 році подавав заявку на отримання громадянства Російської Федерації. Лубинець зазначив, що влітку 2014 року Андрій Аксьонов виїхав до анексованого Росією Криму, де звернувся з проханням до окупаційної адміністрації про надання йому російського громадянства. Місцем проживання в заяві мер Добропілля вказав місто Севастополь. Аксьонов був оголошений у розшук, його підозрювали у підробці офіційних документів з метою приховати незаконне відвідування окупованого Криму, а також у розтраті майна. Сьогодні він офіційно зареєстрований кандидатом у народні депутати.

Руслан Требушкін. Фото: facebook.com/r.trebushkin

Конкурентом йому в цьому окрузі йде нинішній мер Покровська Руслан Требушкін, якого висунула партія «Опозиційний блок». У Мирнограді 1 липня відбулася презентація його передвиборної кампанії. Він теж обіцяє вирішити «дуже важливі питання цілодобового водопостачання, доріг у місті, медичної допомоги».

Всього в цьому окрузі балотується 12 кандидатів.

Вадим Лях. Фото: facebook.com Вадима Лях

Серед мерів, які йдуть на нинішні вибори, – і міський голова Слов'янська Вадим Лях. Він балотується в окрузі №47 (м. Слов'янськ, Слов'янський та Олександрівський райони) від партії «Опозиційний блок». 1 липня він урочисто відкрив комфортний пляж на озері Вейсовому з накриттями, рівненькими доріжками і газонами, зручною парковкою, з відкритими кафе, сувенірною крамничкою.

Конкурує йому (всього кандидатів тут – 19 осіб) від партії «Наш край» уродженець Макіївки, а нині – житель Київської області Олег Недава. Як пише місцева преса, 1 липня на пляжному пірсі санаторію «Слов'янський» був відкритий спеціальний гідравлічний підйомник для пацієнтів курорту з обмеженими можливостями, «встановлений при безпосередній участі народного депутата, а нині кандидата в народні депутати Олега Недави».

Олег Недава. Фото: slavdelo.dn.ua

Ще один претендент на цьому виборчому окрузі – від партії «Опозиційна платформа – За життя» – житель Києва Юрій Солод. Зустрічаючись із місцевими людьми, він обіцяє переглянути прийняту «режимом Порошенка» пенсійну реформу і скасувати «всі дискримінаційні норми, які вона містить».

Юрій Солод. Фото: slavdelo.dn.ua

Солод також прославився своїми скандальними бігбордами, на яких використовується слоган «Відновимо відносини з Росією – повернемо мир на Донбас». Був суд про заборону реклами з таким текстом. 30 червня, коли в суді Краматорська розглядалася апеляційна скарга щодо законності цієї передвиборчої реклами Солода, стався інцидент – одна з міських активісток, яка пікетувала будівлю суду, висипала на голову прихильниці Солода Анастасії Петренко пакет із борошном.

Анастасія Петренко. Фото: facebook Анастасії Петренко

До речі, сама Анастасія Петренко теж балотується від цієї партії у виборчому окрузі №45 (м. Авдіївка, Ясинуватський район). Всього в окрузі налічується 11 кандидатів. Суперником Петренко від «Опозиційного блоку» є генеральний директор Авдіївського коксохімічного заводу Муса Магомедов. Це підприємство — містоутворююче, воно постійно допомагає Авдіївці й її жителям у відновленні зруйнованих обстрілами російських окупантів будинків, в оснащенні лікарень, шкіл, дитячих садків.

Муса Магомедов. Фото: facebook.com/musa.magomedov.311

ВІДОМІ СЕСТРИ ТА ПІДПРИЄМЕЦЬ-АТОВЕЦЬ

Ще одна відома особистість, яка боротиметься за місце у Верховній Раді у 45-му окрузі – Віра Савченко, сестра Надії Савченко, висунута партією «Громадсько-політична платформа Надії Савченко».

Віра Савченко й Надія Савченко, Фото: facebook.com/Savchenko.Nadiia

Сама ж Надія Савченко балотується в Донецькій області в окрузі №51 (Бахмутський район, смт Зайцеве). Її конкурент – самовисуванець, керівник військово-цивільної адміністрації прифронтового смт Зайцевого Володимир Веселкин.

Володимир Веселкин. Фото: gorlovka.ua

Про себе він повідав, що жив у Горлівці, 19 років був підприємцем. «У мене була найкраща хлібопекарня в місті. Була одна з найкращих оптових продуктових баз, було виробництво бетонних виробів, також здавав вільні приміщення своїх об'єктів в оренду», – сказав Веселкин. Але коли він у 2014 році вивіз свою сім'ю, батьків, а сам добровольцем пішов воювати в батальйон «Артемівськ», весь його бізнес у Горлівці “віджали” бандити, а російські бойовики-найманці оселилися в його квартирі. «Оптову базу в Горлівці бойовики спалили, був постріл прямо в центральну будівлю, і все згоріло», – розповів Володимир.

«Хочу, щоб Горлівка була українською, ніякі «ДНР» і ніякі інші квазідержави не повинні бути на нашій території. Я дуже люблю Україну, її історію, українське козацтво. Хочу жити в реально правовій державі, яка націлена на те, що в державі найцінніше – це люди. Тобто, нам потрібне європейське, цивілізоване суспільство», – пояснив своє бажання балотуватися на цих парламентських виборах Веселкин.

На цьому ж окрузі, серед 26 кандидатів, від «Опозиційного блоку» висувається один із керівників з розвитку ТОВ «Метінвест Холдинг» Олександр Вишняков. Сказано, що він проживає у Донецьку, але це, скоріше, адреса його постійної реєстрації, сам він виїхав з окупованого міста і живе на території, підконтрольній Україні.

Від «Опозиційної платформи – За життя» тут балотується президент Фінансово-промислової корпорації «ДМС» Андрій Альоша.

Двоє останніх кандидатів – люди з великими фінансами, і щедрі на подарунки для жителів прифронтового Зайцева.

ВОЛОНТЕРКА, СИН БЕЗЗМІННОГО МЕРА І НЕЗАРЕЄСТРОВАНИЙ КЛЮЄВ

Є в окрузі №58 (Приморський і Центральний райони Маріуполя) кандидатка, яка хоче поборотися без особливих грошей, іде вона як самовисуванка. Це ідейна і шанована в місті військова волонтерка Галина Одноріг, відома під псевдонімом Маша Українська.

Галина Однорог. Фото: facebook.com/OdnorogGalinaGennadievna

Ще в 2015 році вона ініціювала акцію «Ні демілітаризації Широкиного». Тоді активісти приїхали в Київ і привезли фотовиставку «Мінські домовленості очима маріупольців», де були фото людей і дітей, загиблих від артобстрілів російських окупантів у Сартані та Маріуполі в 2015 році. Керівництво країни хотіло тоді вивести війська з села Широкине ближче до Маріуполя, тобто лінію зіткнення перенести ближче до міста.

Уперше в Україні Галина Одноріг організувала транспортування хворої дитини з Маріуполя до Києва вертольотом ДСНС, який приземлився на дах інституту серця Бориса Тодурова. За словами хірурга, це сталося вперше за 20 років, хоча вертолітний майданчик для такого завжди був готовий.

Галина розповіла, що вона силами активістів допомагала вирішити питання вільного проходження суден через Керченську протоку і зняття економічної блокади з Маріупольського та Бердянського портів. «Зараз є затримки, але не по 8, 10, а то і 12 діб, як це було рік тому. Прохід суден через Керченську протоку забезпечений. Ми тоді винесли дане питання на міжнародний рівень, коли наша влада вся мовчала», – пояснила кандидат.

Владислав Мірошниченко в центрі. Фото: facebook.com/miroshnichenko.vladislav.victorovich

Серед її конкурентів – керівник сектора в Маріупольському морському торговельному порту Владислав Мірошниченко, висунутий партією «Наш край», директор з регіонального розвитку Маріупольського меткомбінату ім. Ілліча, член партії «Опозиційний блок» Сергій Магера, в.о. головного лікаря міського дерматовенерологічного диспансеру Маріуполя, висунутий від «Батьківщини», Олександр Ярошенко. Всього на 58-му окрузі балотується 21 кандидат.

Олександр Ярошенко Фото: facebook Олександра Ярошенка

Найменше зареєстровано кандидатів на мажоритарному окрузі №46 (міста Бахмут, Лиман і Бахмутський район) – 6 осіб. Серед них – син мера Бахмута, тимчасово не працюючий Дмитро Рева, висунутий партією «Опозиційний блок». Відомо, що його батько – Олексій Рева – незмінний мер Бахмута (колишнє місто Артемівськ) з 1991 року, і в цьому він, звичайно, – рекордсмен в Україні. Напевно, тому мало хто тут рветься змагатися з Дмитром Ревою.

Дмитро Рева. Фото скриншот з youtube

От хіба що ексглава Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Клюєв, який мав намір обиратися в народні депутати від Ліберальної партії України в цьому ж одномандатному виборчому окрузі №46. 3 липня на сайті ЦВК його прізвище з'явилося, проте ввечері того ж дня було оголошено про зняття його кандидатури з виборів.

Андрій Клюєв

Олена Колгушева, Краматорськ–Трускавець