Савченко зібралася в агітаційну поїздку до окупованої Горлівки
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Укрінформ
Депутат Верховної Ради Надія Савченко, яка балотується в парламент у Донецькій області, планує особисто вести агітацію і на окупованій частині Донбасу.
Про це Савченко розповіла «Новостям Донбасса».
Вона балотується в окрузі №51, більша частина якого припадає на окуповану територію. Тому, за словами Савченко, вона планує поїхати в Горлівку для зустрічі з виборцями.
Савченко повідомила, що вже отримала у штабі ООС одну з двох перепусток, необхідних для перетину лінії розмежування.
На другу перепустку - від СБУ - вона ще чекає