Савченко зібралася в агітаційну поїздку до окупованої Горлівки

Депутат Верховної Ради Надія Савченко, яка балотується в парламент у Донецькій області, планує особисто вести агітацію і на окупованій частині Донбасу.

Про це Савченко розповіла «Новостям Донбасса».

Вона балотується в окрузі №51, більша частина якого припадає на окуповану територію. Тому, за словами Савченко, вона планує поїхати в Горлівку для зустрічі з виборцями.

Савченко повідомила, що вже отримала у штабі ООС одну з двох перепусток, необхідних для перетину лінії розмежування.

На другу перепустку - від СБУ - вона ще чекає