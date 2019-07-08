Центрвиборчком припинив повноваження ОВК через порушення

Центральна виборча комісія встановила, що ОВК одномандатного виборчого округу № 47 незаконно обмежила права політичної партії, а також запропонованих нею осіб на участь у роботі виборчих комісій на позачергових виборах 21 липня 2019 року.

Про це повідомляє пресслужба Центрвиборчкому.

До ЦВК надійшли ухвала Донецького окружного адміністративного суду про відкриття провадження за адміністративним позовом Шумакової К.Ю. до ОВК ОВО №47, а також копія постанови цієї комісії від 5 липня 2019 року № 11 "Про відхилення кандидатур, внесених до складу дільничних виборчих комісій від Політичної партії "Європейська солідарність", депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання".

ЦВК, розглянувши документи, встановила, що виборча комісія порушила вимоги законодавства щодо обов’язкового включення до складу виборчкомів по одному представнику політичної партії, депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання, за її поданням.

Читайте також: ЦВК зареєструвала вже понад 480 міжнародних спостерігачів

Відповідно ЦВК скасувала постанову ОВК ОВО № 47 від 5 липня 2019 року № 11 та достроково припинила повноваження всього її складу у зв’язку із грубим порушенням нею Закону України "Про вибори народних депутатів України".

Суб’єктам виборчого процесу належить не пізніше 17 години 9 липня внести подання щодо своїх представників в ОВК, що формуватиметься наново.

Також ЦВК зобов’язала новостворену виборчу комісію (після сформування її нового складу) до 11 липня 2019 року включно розглянути питання утворення ДВК звичайних та спеціальних виборчих дільниць цього округу з урахуванням подання політичної партії "Європейська Солідарність".