У Чернівецькій області напали на спостерігача ОПОРИ

У місті Заставна на Буковині під час фіксації передачі агітаційної продукції на спостерігача ГМ "ОПОРА" напали невідомі, погрожували, штовхали, відібрали телефон та намагались видалити відео.

Про це повідомляють на сайті ОПОРИ.

"Близько 14:40 у Заставні довготерміновий спостерігач ОПОРИ знімав на відео процес передачі друкованої продукції, схожої на агітаційні матеріали, з автомобіля Volkswagen Caddy. Через кілька секунд після початку зйомки до нього підійшов один із чоловіків, який стояв біля авто, і силою відібрав мобільний телефон, намагаючись видалити відео. Також він покликав на підмогу інших чоловіків, які штовхали спостерігача ОПОРИ та погрожували фізичною розправою, якщо той не покине місце події", - йдеться у повідомленні.

Відео: OPORA Chernivtsi

Подумавши, що відео вдалося видалити, чоловіки повернули спостерігачеві телефон. Після інциденту представник ОПОРИ Владислав Баранський звернувся до правоохоронців із заявою щодо перешкоджання його діяльності, долучивши до заяви відео, зняті на місці події, фото з номерними знаками автомобіля Volkswagen Caddy та свої документи, у тому числі копію посвідчення офіційного спостерігача від Всеукраїнської громадської організації «Громадянська мережа «ОПОРА».

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За напад на офіційного спостерігача порушникам загрожує покарання до п'яти років тюрми.

Відео: OPORA Chernivtsi

«Перешкоджання діяльності офіційного спостерігача підпадає під 157 статтю Кримінального кодексу України. Зокрема, якщо офіційному спостерігачеві перешкоджають під час виконання його повноважень, то такі дії караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той же строк. Якщо ж таке перешкоджання було із застосуванням насильства чи погрозою його застосування або пошкодження майна, то покаранням є обмеження волі на строк від двох до п'яти років, або позбавлення волі на той же строк», – каже Тарас Прокоп, координатор спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами у Чернівецькій області.