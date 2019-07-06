Одеська ОПОРА побачила незаконну агітацію на концертах

Одеська ОПОРА побачила незаконну агітацію на концертах

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Укрінформ
Спостерігачі ГМ ОПОРА за виборами на Одещині звернулися з заявами до поліції щодо незаконної агітаційної діяльності під час концертів.

Про це повідомляє пресслужба ОПОРИ.

"В Ізмаїлі відбувся 28-29 червня шостий рок-фестиваль «Дунайська Січ», президентом якого є кандидат у народні депутати по округу №143 Віктор Куртєв. Як наголошується на сайті фестивалю, його співорганізаторами є Міністерство молоді та спорту, Одеська облдержадміністрація та Ізмаїльська міськрада. Під час концерту спостерігачі ОПОРИ зафіксували роботу агітаторів у зелених футболках із написами: «Віктор Куртєв. Зробимо їх знову». Крім того, перед концертом вулицями Ізмаїла пересувався автобус із аналогічною агітаційної символікою кандидата Куртєва", - зазначили в прес-службі ОПОРИ.

У місті Чорноморськ 2 липня відбувся безкоштовний концерт групи «Пісняри» на підтримку партії «Опозиційний блок». Як зазначили учасники концерту зі сцени, вони прибули до Чорноморська з Білорусі.

ОПОРА зазначає, що забороняється участь у передвиборній агітації іноземцям та особам без громадянства, відповідно до ч.1 ст.74 Закону «Про вибори народних депутатів України». У тому числі через журналістську діяльність чи у формі участі у концертах, виставах, спортивних змаганнях, інших публічних заходах, що проводяться на підтримку чи за підтримки партії - суб'єкта виборчого процесу чи кандидата у депутати.

Відео: Євгенія Генова

За словами координатора Громадянської мережі ОПОРА за виборами в Одеській області Анатолія Бойка, «стаття 68 Закону України «Про вибори народних депутатів» передбачає, що передвиборна агітація - це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за певного кандидата чи партію, в тому числі концертів, вистав, спортивних змагань за підтримки партії - суб'єкта виборчого процесу чи кандидата у депутати, а також оприлюднення інформації про таку підтримку. Тому ОПОРА звернулася до поліції із заявами про можливі порушення.

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Такі дії можуть спричинити накладення штрафу на громадян від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від 50 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, додав експерт КВУ Бойко.

В ОПОРІ нагадали, що раніше спостерігачі цієї Громадянської мережі звернулися до поліції з трьома заявами про заходи, які проводили кандидати в народні депутати на одномандатних виборчих округах Одеської області.

Фото: izbirkom.org.ua

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