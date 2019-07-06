Одеська ОПОРА побачила незаконну агітацію на концертах

Спостерігачі ГМ ОПОРА за виборами на Одещині звернулися з заявами до поліції щодо незаконної агітаційної діяльності під час концертів.

Про це повідомляє пресслужба ОПОРИ.

"В Ізмаїлі відбувся 28-29 червня шостий рок-фестиваль «Дунайська Січ», президентом якого є кандидат у народні депутати по округу №143 Віктор Куртєв. Як наголошується на сайті фестивалю, його співорганізаторами є Міністерство молоді та спорту, Одеська облдержадміністрація та Ізмаїльська міськрада. Під час концерту спостерігачі ОПОРИ зафіксували роботу агітаторів у зелених футболках із написами: «Віктор Куртєв. Зробимо їх знову». Крім того, перед концертом вулицями Ізмаїла пересувався автобус із аналогічною агітаційної символікою кандидата Куртєва", - зазначили в прес-службі ОПОРИ.

У місті Чорноморськ 2 липня відбувся безкоштовний концерт групи «Пісняри» на підтримку партії «Опозиційний блок». Як зазначили учасники концерту зі сцени, вони прибули до Чорноморська з Білорусі.

ОПОРА зазначає, що забороняється участь у передвиборній агітації іноземцям та особам без громадянства, відповідно до ч.1 ст.74 Закону «Про вибори народних депутатів України». У тому числі через журналістську діяльність чи у формі участі у концертах, виставах, спортивних змаганнях, інших публічних заходах, що проводяться на підтримку чи за підтримки партії - суб'єкта виборчого процесу чи кандидата у депутати.

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За словами координатора Громадянської мережі ОПОРА за виборами в Одеській області Анатолія Бойка, «стаття 68 Закону України «Про вибори народних депутатів» передбачає, що передвиборна агітація - це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за певного кандидата чи партію, в тому числі концертів, вистав, спортивних змагань за підтримки партії - суб'єкта виборчого процесу чи кандидата у депутати, а також оприлюднення інформації про таку підтримку. Тому ОПОРА звернулася до поліції із заявами про можливі порушення.

Такі дії можуть спричинити накладення штрафу на громадян від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від 50 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, додав експерт КВУ Бойко.

В ОПОРІ нагадали, що раніше спостерігачі цієї Громадянської мережі звернулися до поліції з трьома заявами про заходи, які проводили кандидати в народні депутати на одномандатних виборчих округах Одеської області.

Фото: izbirkom.org.ua