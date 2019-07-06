Рятувальники перевіряють безпеку на виборчих дільницях

Інспектори Державної служби з надзвичайних ситуацій перевіряють стан приміщень та будівель, які плануються використовуватись у якості виборчих дільниць під час позачергових виборів до Верховної Ради.

Про це повідомляє ДСНС.

"Так, 3 липня з метою своєчасного вжиття організаційних і практичних заходів, направлених на забезпечення пожежної та техногенної безпеки під час підготовки і проведення позачергових парламентських виборів, інспекторський склад Управління ДСНС у Черкаській області провів протипожежні інструктажі із головами та заступниками окружних виборчих комісій у місті Черкаси та Жашківському районі", - йдеться в повідомленні.

На Закарпатті, у приміщенні відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Іршавської райдержадміністрації місцеві рятувальники провели інструктаж щодо дотримання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки.

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Крім того, співробітники Лиманського районного сектору Головного управління ДСНС в Одеській області взяли участь в оперативній нараді з працівниками поліції, щодо здійснення спільних заходів реагування на надзвичайні події та ситуації у період передвиборчої кампанії та проведення позачергових виборів до Верховної Ради України.

Позачергові парламентські вибори призначено на 21 липня.