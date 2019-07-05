Багато партій "прописали" програми під соцдослідження - експерт
На цьому наголосив голова Стратегічної ради об’єднання “Республіканський простір”, правознавець Микола Сірий під час публічної дискусії в Укрінформі щодо шляхів ефективного розвитку політичної системи України.
“Ми отримали на цих виборах величезний пул політичних партій, які представили не програми, а відповіді на соціологічні дослідження”, - зазначив правознавець.
За його словами, найбільша проблема політичної системи в Україні — це те, що вона “переповнена штучними політичними утвореннями”.
“Нам потрібно позбавитись штучних утворень у політичній системі, відтак ми відкриємо швидкий шлях до її оздоровлення. Українське законодавство, яке надмірно ліберальне в частині регулювання партій, має бути приведене до належних демократичних стандартів. Зокрема, всі виборчі закони мають чітко вимагати, аби у виборчі документи партії було слово в слово перенесено ті характеристики політичного портрету партії, що містяться в її статутних документах. Бо на сьогодні маємо одні програми політичних партій в документах Мін’юсту, але зовсім інші програми передано до ЦВК — і вони були написані за 2-3 дні на основі соціологічних досліджень. І ЦВК прийняла ці програми. І тому, коли ми читаємо програми партій, що беруть участь у цьому виборчому процесі - а їх 22, - то в них ви ані формально, ані змістовно не можете зрозуміти, яка партія перед вами”, - сказав Сірий.
Він підкреслив при цьому, що ЦВК не може приймати жодної програми від політичної партії, яка бере участь у виборах, доки ця партія “не перенесла слово в слово свій політичний портрет зі статутних документів у свою виборчу програму”.
“Лише така партія має допускатися до виборчого процесу, бо інакше він перетворюється на шоу, втрачає свою політичну характеристику. Дочасні вибори 2019 року до парламенту позбавлені політичних характеристик. І тому країна фактично веде себе до політичного хаосу, свідомо веде до розбалансування себе. Причому в захопленні, під шарики, під щасливі погляди, футболочки і шапочки...” - зауважив Сірий.
Він зазначив, що проаналізував політичні програми партій, що йдуть на вибори, на рівні статутних документів і тих, які представлені в ЦВК.
“І висновок такий: у цих виборах беруть участь одна націоналістична партія - “Свобода”, одна республіканська - “Патріот”, яка абсолютно чітко декларує свою республіканську позицію, і 20 демократичних партій - по позиціонуванню, по їх характеристиках, діях, спрямуванню до виборця, меседжах це все різновиди демократичних партій від крайньо лівих до крайньо правих, консервативних. Мені видається, що перед українським народом простий вибір — обрати серед цих трьох глобальних політичних платформ”, - резюмував правознавець.
Сірий також додав, що закон про партії має містити чітку вимогу про те, що кожна партія, яка заявляє про свою участь у політичному житті країни, зобов’язана сформулювати свою ідеологію. По-друге, зобов’язана вказати у своїх статутних документах, з якого соціального середовища вона народжена, звідки з’явилася.