Багато партій "прописали" програми під соцдослідження - експерт

Програми політичних партій, які вони подають до ЦВК, насправді написані на основі соціологічних досліджень. На перешкоді має постати українське законодавство.

На цьому наголосив голова Стратегічної ради об’єднання “Республіканський простір”, правознавець Микола Сірий під час публічної дискусії в Укрінформі щодо шляхів ефективного розвитку політичної системи України.

“Ми отримали на цих виборах величезний пул політичних партій, які представили не програми, а відповіді на соціологічні дослідження”, - зазначив правознавець.

За його словами, найбільша проблема політичної системи в Україні — це те, що вона “переповнена штучними політичними утвореннями”.

“Нам потрібно позбавитись штучних утворень у політичній системі, відтак ми відкриємо швидкий шлях до її оздоровлення. Українське законодавство, яке надмірно ліберальне в частині регулювання партій, має бути приведене до належних демократичних стандартів. Зокрема, всі виборчі закони мають чітко вимагати, аби у виборчі документи партії було слово в слово перенесено ті характеристики політичного портрету партії, що містяться в її статутних документах. Бо на сьогодні маємо одні програми політичних партій в документах Мін’юсту, але зовсім інші програми передано до ЦВК — і вони були написані за 2-3 дні на основі соціологічних досліджень. І ЦВК прийняла ці програми. І тому, коли ми читаємо програми партій, що беруть участь у цьому виборчому процесі - а їх 22, - то в них ви ані формально, ані змістовно не можете зрозуміти, яка партія перед вами”, - сказав Сірий.

Він підкреслив при цьому, що ЦВК не може приймати жодної програми від політичної партії, яка бере участь у виборах, доки ця партія “не перенесла слово в слово свій політичний портрет зі статутних документів у свою виборчу програму”.

“Лише така партія має допускатися до виборчого процесу, бо інакше він перетворюється на шоу, втрачає свою політичну характеристику. Дочасні вибори 2019 року до парламенту позбавлені політичних характеристик. І тому країна фактично веде себе до політичного хаосу, свідомо веде до розбалансування себе. Причому в захопленні, під шарики, під щасливі погляди, футболочки і шапочки...” - зауважив Сірий.

Він зазначив, що проаналізував політичні програми партій, що йдуть на вибори, на рівні статутних документів і тих, які представлені в ЦВК.

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“І висновок такий: у цих виборах беруть участь одна націоналістична партія - “Свобода”, одна республіканська - “Патріот”, яка абсолютно чітко декларує свою республіканську позицію, і 20 демократичних партій - по позиціонуванню, по їх характеристиках, діях, спрямуванню до виборця, меседжах це все різновиди демократичних партій від крайньо лівих до крайньо правих, консервативних. Мені видається, що перед українським народом простий вибір — обрати серед цих трьох глобальних політичних платформ”, - резюмував правознавець.

Сірий також додав, що закон про партії має містити чітку вимогу про те, що кожна партія, яка заявляє про свою участь у політичному житті країни, зобов’язана сформулювати свою ідеологію. По-друге, зобов’язана вказати у своїх статутних документах, з якого соціального середовища вона народжена, звідки з’явилася.