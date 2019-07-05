У Запорізькій області знявся з виборів висуванець “Батьківщини"

У Запорізькій області в окрузі №81 (центр у м. Токмак) з виборів знявся висуванець ВО “Батьківщина”.

Про це повідомляє сайт ЦВК.

Директор ТОВ "Агрофірма імені Мічуріна", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" Віктор Дудка написав заяву про відмову балотуватися до парламенту.

“3 липня він звернувся до Центральної виборчої комісії із заявою про відмову балотуватися”, - повідомили у ЦВК.

Кандидатом у народні депутати Дудку зареєстрували 24 червня. Поки це єдиний випадок у Запорізькій області, коли кандидат знімається з виборів.

За даними ЦВК, в дев’яти округах Запорізької області зареєстровано 126 кандидатів, в окрузі №81 – 14.