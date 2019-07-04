У Харкові залили зеленкою агітацію "Опоблоку"

Агітаційний білборд "Опоблока" з фотозображенням мера Харкова Геннадія Кернеса та депутатів Євгенія Мураєва і Олександра Вілкула залили зеленкою.

Про це повідомляє в Facebook патріотична громадська організація "Світанок".

"Білборди "ватоблоку" по Харкову зеленіють з хорошою періодичністю. Закликаємо всіх невідомих патріотів знищувати ворожу агітацію, якою рясніє Харків", - йдеться в повідомленні.

Організація "Світанок" відома як організатор кількох заходів проти перейменування проспекту Петра Григоренка у проспект маршала Жукова.

До речі, 16 червня активісти організації "Світанок" пройшли по проспекту Петра Григоренка, роздаючи і розклеюючи друковані повідомлення з інформацією щодо особистості Жукова та його ролі під час Другої світовою війни. Активісти також зібрали підписи під зверненням до міськради з протестом проти перейменування проспекту Григоренка у проспект маршала Жукова.

Щодо прояву "зеленкового" протесту, то, як повідомляв Укрінформ, 3 липня у центрі Харкова невідомі закидали яйцями та зеленкою кандидата в народні депутати України Дмитра Святаша ("Опозиційна платформа - за життя"). Конфлікт зареєстрований біля Держпрому після ефіру на харківському телеканалі за участю кандидатів в депутати Дмитра Святаша та самовисуванця Костянтина Немічева (Національний корпус). Групи підтримки чекали на обох біля виходу з телестудії.

Відкрито кримінальне провадження за ст. "Хуліганство".

Того ж дня невідомі залили зеленкою кандидата в депутати Павла Онищенка ("Опозиційна платформа - за життя"), який в коментарі в мережі дописав: "Привіт Нацкорпусу... Перемога в 173 окрузі за нами".

Як сказали кореспонденту Укрінформу в поліції, із заявою щодо цього факту ніхто не звертався.