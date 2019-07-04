У 25 округах серед кандидатів-мажоритарників немає жодної жінки — ОПОРА

У 25 зі 199 одномандатних виборчих округах серед кандидатів у народні депутати під час позачергових парламентських виборів немає жодної жінки.

Про це повідомляє Громадська мережа “ОПОРА” у Facebook.

“У 25 одномандатних виборчих округах, які територіально знаходяться в 16 областях України серед кандидатів у нардепи немає жодної жінки”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільша кількість жінок-кандидаток, а це по 10 осіб, балотується в 221 окрузі міста Києва і 95 окрузі Київської області міста Ірпінь.

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Як повідомлялося, Центральна виборча комісія створила 199 одномандатних виборчих округів під час позачергових виборів народних депутатів України 21 липня.