У 25 округах серед кандидатів-мажоритарників немає жодної жінки — ОПОРА
Укрінформ
У 25 зі 199 одномандатних виборчих округах серед кандидатів у народні депутати під час позачергових парламентських виборів немає жодної жінки.
Про це повідомляє Громадська мережа “ОПОРА” у Facebook.
“У 25 одномандатних виборчих округах, які територіально знаходяться в 16 областях України серед кандидатів у нардепи немає жодної жінки”, - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що найбільша кількість жінок-кандидаток, а це по 10 осіб, балотується в 221 окрузі міста Києва і 95 окрузі Київської області міста Ірпінь.
Як повідомлялося, Центральна виборча комісія створила 199 одномандатних виборчих округів під час позачергових виборів народних депутатів України 21 липня.