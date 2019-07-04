Представники шести партій в Укрінформі розповіли про плани реформування країни

Представники шести партій, які братимуть участь у парламентських виборах, розповіли про плани реформування країни у разі проходження до Верховної Ради.

Презентація та обговорення відбулося у рамках засідання "круглого столу", організованого в Укрінформі "Виборчою радою UA" та Реанімаційним пакетом реформ.

"Ми дивимося на те, що заявляють уповноважені представники партій, те, що заявляє партія, йдучи на вибори, бо це ті обіцянки, які вона мусить виконувати. Ми думаємо, що громадянське суспільство візьме ці обіцянки на замітку і контролюватиме, наскільки вони виконуватимуться у наступному парламенті", - сказав голова громадської ініціативи "Виборча рада UA" Євген Бистрицький.

Як зазначив представник політичної партії "Голос" Дмитро Романович, Україна має рухатися до наближення економічного зростання до рівня 5%, при цьому вкрай необхідно зберегти розумну взаємодію із Міжнародним валютним фондом, рухатися до поступового зниження боргового навантаження. "Ми також виступаємо за зниження податків, ЄСВ, за перегляд податку на прибуток, але пріоритетом все ж таки має бути макроекономічна стабільність", - сказав він. Представник політичної партії "Європейська солідарність" Ніна Южаніна також переконана, що нині варто зосередитися на погашенні зовнішніх боргів, на розвитку економіки, але не через захмарні обіцянки. "Треба думати виконавчій владі над тим, як удосконалювати та надавати більше можливостей для розвитку середнього бізнесу в Україні. Тому що від дохідної частини можна буде говорити про бюджетну політику, враховуючи те, що у нас є певні витрати, які ми точно не зможемо скасувати або зменшити", - додала чинний народний депутат. Партія "Українська стратегія Гройсмана" планує дотримуватися того курсу, про який говорить її лідер. При цьому особлива увага буде зосереджена на залученні інвестицій в інфраструктуру, на розвитку нових сфер економіки. Ключовим також буде захист прав власності. "Продовження дерегуляції та розвиток бізнесу, стимулювання експортно орієнтованого виробництва продукції із високою доданою вартістю для того, щоб захоплювати свою частку на світових ринках, аби Україна була представлена там. Держава відіграє тут ключову роль", - сказав член політсили Сергій Марченко. За його словами, середньострокове бюджетне планування, зменшення зовнішнього боргового навантаження, розвиток внутрішнього ринку капіталу та продовження малої приватизації - питання, які дуже важливі для партії. Читайте також: Соціологи з'ясували, які реформи українці вважають першочерговими

Представник партії "Сила і честь" Іван Мірошниченко наголосив на тому, що політсила виступає за введення податку на виведений капітал та планує кроки щодо виведення з тіні заробітних плат, збільшення інвестицій, а в тих сферах, де поки що неможливо залучити приватний капітал, пропонуватиме зосередити зусилля держави. "Наприклад, чому ми зараз не замовляємо приватні літаки, не робимо ракети тощо? Є військовий комплекс і треба фінансувати і будувати, і не боятися цього", - додав політик.

На його переконання, зусилля також необхідно докласти для розвитку інфраструктурних проектів, будівництва доріг, підтримки вільного ринку землі для українців, розвитку ринку енергетики. "У різних блоках та в різні часи наша доктрина має конкретні завдання та конкретні цифри, які ми реалізовуватимемо", - запевнив політик.

Представник політичної партії "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" Сергій Соболєв зазначив, що політсила також підтримує ідею приватизації, завершення реструктуризації НАК "Нафтогаз України", збільшення видобутку вітчизняного газу, контролю за державними компаніями, зменшення розмірів державних боргів, рух на деолігархізацію. "Питання аграрної реформи та запуск ринку землі через максимальне стимулювання фермерських господарств", - додав політик.

Представник політичної партії "Слуга народу" Галина Третьякова пропонує більше уваги приділяти розвитку домогосподарств. "Домогосподарство — це те, що народжує людський капітал, те, що створить зайнятість там, де держава не може цього зробити, наприклад, для людей з інвалідністю, для людей похилого віку", - сказала вона.

Крім того партія виступає за деолігархізацію та приватизацію, має бачення щодо подальшого розвитку країни.

Це друга з чотирьох публічних дискусій представників громадської ініціативи Виборча рада UA та Реанімаційного пакету реформ з представниками партій щодо пріоритетів та планів нового парламенту.

Проєкт здійснюється "Виборчою радою UA" за організаційної підтримки Школи політичної аналітики НаУКМА в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні, а також за підтримки Міжнародного фонду "Відродження" у співпраці з Реанімаційним пакетом реформ у рамках програми з інституційної розбудови Центру демократії та верховенства права, що здійснюється за фінансової підтримки Швеції.

Фото: Олена Худякова