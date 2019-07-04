Представники шести партій в Укрінформі розповіли про плани реформування країни
Презентація та обговорення відбулося у рамках засідання "круглого столу", організованого в Укрінформі "Виборчою радою UA" та Реанімаційним пакетом реформ.
"Ми дивимося на те, що заявляють уповноважені представники партій, те, що заявляє партія, йдучи на вибори, бо це ті обіцянки, які вона мусить виконувати. Ми думаємо, що громадянське суспільство візьме ці обіцянки на замітку і контролюватиме, наскільки вони виконуватимуться у наступному парламенті", - сказав голова громадської ініціативи "Виборча рада UA" Євген Бистрицький.
Представник партії "Сила і честь" Іван Мірошниченко наголосив на тому, що політсила виступає за введення податку на виведений капітал та планує кроки щодо виведення з тіні заробітних плат, збільшення інвестицій, а в тих сферах, де поки що неможливо залучити приватний капітал, пропонуватиме зосередити зусилля держави. "Наприклад, чому ми зараз не замовляємо приватні літаки, не робимо ракети тощо? Є військовий комплекс і треба фінансувати і будувати, і не боятися цього", - додав політик.
На його переконання, зусилля також необхідно докласти для розвитку інфраструктурних проектів, будівництва доріг, підтримки вільного ринку землі для українців, розвитку ринку енергетики. "У різних блоках та в різні часи наша доктрина має конкретні завдання та конкретні цифри, які ми реалізовуватимемо", - запевнив політик.
Представник політичної партії "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" Сергій Соболєв зазначив, що політсила також підтримує ідею приватизації, завершення реструктуризації НАК "Нафтогаз України", збільшення видобутку вітчизняного газу, контролю за державними компаніями, зменшення розмірів державних боргів, рух на деолігархізацію. "Питання аграрної реформи та запуск ринку землі через максимальне стимулювання фермерських господарств", - додав політик.
Представник політичної партії "Слуга народу" Галина Третьякова пропонує більше уваги приділяти розвитку домогосподарств. "Домогосподарство — це те, що народжує людський капітал, те, що створить зайнятість там, де держава не може цього зробити, наприклад, для людей з інвалідністю, для людей похилого віку", - сказала вона.
Крім того партія виступає за деолігархізацію та приватизацію, має бачення щодо подальшого розвитку країни.
Це друга з чотирьох публічних дискусій представників громадської ініціативи Виборча рада UA та Реанімаційного пакету реформ з представниками партій щодо пріоритетів та планів нового парламенту.
Проєкт здійснюється "Виборчою радою UA" за організаційної підтримки Школи політичної аналітики НаУКМА в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні, а також за підтримки Міжнародного фонду "Відродження" у співпраці з Реанімаційним пакетом реформ у рамках програми з інституційної розбудови Центру демократії та верховенства права, що здійснюється за фінансової підтримки Швеції.
Фото: Олена Худякова