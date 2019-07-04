У СБУ розповіли подробиці міжнародних навчань із протидії кібератакам під час виборів

Як зазначається у повідомленні, ці навчання побудовані за складнішою технологією та передбачають відпрацювання складніших завдань. На технічному рівні вони відбуваються у межах проєкт ЄС "Посилення кібербезпеки в Україні перед виборами" за підтримки Естонського центру "Східного партнерства" та компанії CybExer Technologies, яка має великий досвід проведення таких навчань.

"Ми вдячні європейським партнерам, зокрема Єврокомісії, яка сприяла організації цих кібернавчань, та партнерам, що забезпечили їх технологічно", - підкреслив після завершення навчань т.в.о. голови СБУ Іван Баканов.

У кібернавчаннях, окрім європейських фахівців, брали участь найкращі спеціалісти СБУ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, кіберполіції, ЦВК, які вдосконалять унікальний досвід протидії хакерам в умовах, максимально наближених до реальних, за рахунок повністю віртуалізованої інфраструктури.

За сценарієм кібернавчань, усі учасники розділилися на дві групи команд: хакерів та кібербезпеки. Команди з першої групи, що сформовані за участю представників CybExer Technologies, здійснювали атаки на інформаційні ресурси "умовної ЦВК". Інші, сформовані з фахівців СБУ та Центральної виборчої комісії, Держспецзв’язку та Кіберполіції, їм протидіяли.

Паралельно з навчаннями технічних команд фахівців відбулися тренінги зі стратегічних комунікацій, до яких залучалися менеджери та представники пресслужб українських відомств.

"Ці навчання є прикладом постійного фахового зростання українського безпекового сектору, а СБУ виступила своєрідним модератором, надавши рівну можливість для тренувань фахівців з інших відомств", ‒ наголосив Баканов.

Читайте також: Кіберполіція провела навчання із захисту інформаційних систем ЦВК

Як зазначається, запропонований організаторами сценарій навчань дозволив командам отримати нові знання та найголовніше ‒ підвищити рівень взаємодії колективів українських відомств, які під час проведення виборів працюватимуть разом.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні відбулися кібернавчання із захисту інформаційних систем Центральної виборчої комісії.

Фото: ssu.gov.ua