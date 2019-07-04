ОПОРА побачила підкуп виборців у безкоштовній лотереї в Коломиї

На Прикарпатті ОПОРА вбачає непрямий підкуп виборців у безкоштовній лотереї, яку провели у Коломиї за участю кандидата у депутати Андрія Іванчука та тренера національної збірної України Андрія Шевченка.

ОПОРА звернулася до поліції, аби перевірити цей факт, повідомляє ГМ ОПОРА.

«28 червня у місті Коломия на стадіоні «Юність» спостерігачі ОПОРИ зафіксували проведення безкоштовної лотереї за участю кандидата Андрія Іванчука та тренера Національної збірної з футболу Андрія Шевченка. Розіграш лотереї відбувся під час «Покуття футбол фесту». Іванчук зареєстрований кандидатом у народні депутати України згідно Постанови ЦВК від 25 червня 2019 року. Нами було зафіксовано згадування імені кандидата в депутати під час проведення заходу з одночасним наданням лотерейних білетів, що може мати ознаки порушення ч.14 статті 74 Закону України «Про вибори народних депутатів України», яка кваліфікує проведення безкоштовної лотереї, як непрямий підкуп виборців. Тому ОПОРА звернулася до поліції із заявою щодо перевірки цього факту», - повідомляє ОПОРА.

За інформацією громадянської мережі, під час проведення безкоштовної лотереї на лотерейному білеті та на сцені спостерігачі фіксували написи «Благодійний Фонд «Покуття» Андрія Іванчука». Відповідно до частини 3 статті 3 Закону України «Про благодійництво та благодійні організації», наголошують в ОПОРІ, благодійні організації не мають права надавати благодійну допомогу політичним партіям або від імені політичних партій, а також брати участь у передвиборчій агітації.

Також ОПОРА з’ясувала, що кандидат у депутати Іванчук немає жодного відношення до цього Фонду, оскільки «не вказаний ані засновником, ані керівником вказаного фонду, його ім’я не зазначено у назві фонду».

Водночас 28 червня, у Городенці на території стадіону «Колос» спостерігачі ОПОРИ зафіксували дитячий майданчик із написом на дашку «Чужих дітей не буває. Благодійний фонд Покуття. Андрія Іванчука. Заснований 2015р.»

«Оскільки ОПОРІ невідомо, за які кошти встановлений цей майданчик, спостерігачі звернулися у поліцію щодо перевірки цього факту на наявність непрямого підкупу виборців на користь кандидата Андрія Іванчука», - зазначає ОПОРА і додає, що ще два подібних дитячих майданчика виявили у Городенці.

Фото: ОПОРА