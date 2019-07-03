Парубій: СБУ надала документи які дозволили ЦВК скасувати реєстрацію Клюєва і Шарія

Голова Верховної Ради Андрій Парубій підтвердив, що Центральна виборча комісія сьогодні скасувала реєстрацію кандидатами в депутати ексголови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва і блогера Анатолія Шарія.

Про це написав Парубій у Facebook.

«Після мого ранкового публічного звернення до правоохоронних органів, вони таки надали документи які дозволили ЦВК скасувати реєстрацію Клюєва і Шарія. Дякую українцям, що вчора вийшли на протест на Майдан», – зазначив він.

Сьогодні Служба безпеки України надіслала Центральній виборчій комісії документи, в яких вказала, що Шарія не було в Україні з 2012 року, а Клюєва – з 2014-го. Крім того, ГПУ направила ЦВК додаткові документи щодо Андрія Клюєва, а в МВС пообіцяли затримати його, якщо він перетне кордон.

Дострокові парламентські вибори заплановані на 21 липня.