Україна не може допустити, аби росіяни у складі місії ПАРЄ оцінювали вибори — Ар'єв

Україна не може допустити, аби представники країни-агресора у складі місії ПАРЄ були спостерігачами на українських виборах.

Про це написав очільник української делегації у ПАРЄ Володимир Ар'єв у Facebook у відповідь на заяву президента ПАРЄ Ліліан Морі Паск’є щодо зобов'язання України запропонувати Асамблеї спостерігати за виборами.

"Президентка ПАРЄ Ліліан Морі Паск’є нагадує Україні про зобов‘язання приймати виборчу місію. Нагадую президентці ПАРЄ, що Росія мала зобов‘язання приймати аналогічну місію на позаторішніх виборах в Думу - і нічого, ніхто особливо на зобов‘язаннях приймати місію ПАРЄ не наполягав", - заявив він.

Депутат також нагадав президентові ПАРЄ, що всупереч нормам резолюції 2134 Росії пробачили порушення нею зобов‘язань та агресію проти України і повернули до складу Асамблеї.

"Президентці ПАРЄ варто пам‘ятати, що формалістській підхід до вирішення кризових ситуацій призводить лише до поглиблення криз. ПАРЄ не захотіла обмежувати права російських депутатів на участь у спостережних місіях? Україна не може уявити, як ті, хто голосували за анексію Криму, будуть спостерігати за демократичністю виборів у нас", - пише Ар'єв.

У цьому зв'язку депутат також нагадав відомий вислів Авіценни: «Лікарю, зцілися сам».

Раніше президент Парламентської асамблеї Ради Європи Ліліан Морі Паск'є оприлюднила заяву, в якій наголосила, що Україна, як член Ради Європи, перебуває під процедурою моніторингу Асамблеї та має зобов'язання запропонувати Асамблеї спостерігати за президентськими й парламентськими виборами.

Як повідомлялося, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка забезпечує безумовне повернення Росії до організації без виконання нею міжнародних зобов’язань.

Після цього українська делегація залишила засідання ПАРЄ.

1 липня Комітет Верховної Ради рекомендував парламенту призупинити участь постійної делегації України у роботі ПАРЄ.

2 липня Голова ВР Андрій Парубій відкликав запрошення для делегації Парламентської асамблеї Ради Європи здійснювати спостереження на дострокових парламентських виборах в Україні.

Делегація Парламентської асамблеї Ради Європи, яка 2 липня прилетіла до Києва, достроково завершила свій візит.