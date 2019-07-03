Кіберполіція провела навчання із захисту інформаційних систем ЦВК

Відбулися кібернавчання із захисту інформаційних систем Центральної виборчої комісії.

Про це повідомляє Департамент кіберполіції України.

"Практичні навчання відбувалися за умовами, максимально наближеними до реальних. За допомогою спеціально розробленої симульованої інфраструктури ЦВК протягом останніх трьох днів спеціалісти державних структур, які забезпечують кібербезпеку в Україні, мали забезпечити безперебійне функціонування елементів інфраструктури та усунути наявну загрозу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що навчання проводилися на спеціально розробленому кіберполігоні в режимі «живого вогню». Особлива увага приділялася комунікації, процедурам виконання та роботі в команді.

Крім того, тренінг проводився і для команди комунікаційних підрозділів державних структур. За створеним спеціалістами з кібербезпеки звітом, вони мали змоделювати максимально ефективну стратегію комунікації з населенням для уникнення поширення дезінформації та паніки.

"За результатами проведення навчань іноземні партнери відзначили підвищення рівня професіоналізму українських спеціалістів", - зауважили у кіберполіції.

Кібернавчання з відпрацювання спільних заходів із забезпечення кібербезпеки інформаційно-комунікаційних систем Центральної виборчої комісії відбулися відбуваються у межах проекту ЄС «Посилення кібербезпеки в Україні перед виборами» за підтримки Естонського центру Східного партнерства та компанії CybExer Technologies, яка має великий досвід проведення подібних навчань.

"Подібні навчання не є останніми і ми маємо надію, що вподальшому подібні практики з кібернавчань будуть продовжуватися для ефективного кіберзахисту нашої країни", - зазначив начальник Департаменту кіберполіції Сергій Демедюк.