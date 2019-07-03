Експерт: у 90% випадків так звані дебати це нагода “обплювати противника”

Дебати політичних сил на багатьох телеканалах є боротьбою за мікрофон і у 90% випадків нагадують шоу.

Таку думку висловив голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, співголова Ради Реанімаційного пакету реформ Ігор Бураковський під час публічної дискусії “Перші виборчі дебати: хто, про що і навіщо”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Для мене, на жаль, дебати на багатьох каналах, це боротьба за мікрофон: хто перший, хто взяв, хто голосніше, з усіма відповідними наслідками. Це подобається публіці. Будь-які дебати - це елемент, так би мовити, стадіонного шоу. У даному випадку не кажу про наш стадіон, “стадіонне шоу” - термін із політології, який прийшов із заходу”, - сказав Бураковський.

Він зауважив, що “у 90% випадків так звані дебати, які відбуваються на різних каналах, це фактично не дебати, а шоу, розмови між собою, для “обплювати свого противника”, за великим рахунком використовуючи при цьому будь-які аргументи”.

“І що мене в принципі дивує - ніхто не хоче слухати один одного”, - відреагував експерт.

На його думку, дебати між політичними силами мають бути корисними, оскільки дозволяють уточнити свої позиції з певних питань і бути більш готовими до роботи, яку вони бажають отримати в парламенті.

“Але це залежить від рівня політичної та інституційної зрілості політичної сили. Це велика проблема на сьогоднішній день для українських партій”, - додав Бураковський.

Він також звернув увагу на те, що “ніхто на сьогоднішній день із політиків не говорить про те, що було зроблено, і де, можливо, не треба сьогодні втручатися”.

“Якщо ми кожен рік будемо перезапускати судову реформу, медичну реформу, будь-яку іншу реформу, у нас буде хаос і всі ті проблеми, які нам бажає відомий політичний діяч сучасності Володимир Володимирович Путін”, - підсумував експерт.

Як повідомлялося, на 21 липня 2019 року призначено позачергові вибори народних депутатів України.