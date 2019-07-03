Експерт: у 90% випадків так звані дебати це нагода “обплювати противника”
Таку думку висловив голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, співголова Ради Реанімаційного пакету реформ Ігор Бураковський під час публічної дискусії “Перші виборчі дебати: хто, про що і навіщо”, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Для мене, на жаль, дебати на багатьох каналах, це боротьба за мікрофон: хто перший, хто взяв, хто голосніше, з усіма відповідними наслідками. Це подобається публіці. Будь-які дебати - це елемент, так би мовити, стадіонного шоу. У даному випадку не кажу про наш стадіон, “стадіонне шоу” - термін із політології, який прийшов із заходу”, - сказав Бураковський.
Він зауважив, що “у 90% випадків так звані дебати, які відбуваються на різних каналах, це фактично не дебати, а шоу, розмови між собою, для “обплювати свого противника”, за великим рахунком використовуючи при цьому будь-які аргументи”.
“І що мене в принципі дивує - ніхто не хоче слухати один одного”, - відреагував експерт.
На його думку, дебати між політичними силами мають бути корисними, оскільки дозволяють уточнити свої позиції з певних питань і бути більш готовими до роботи, яку вони бажають отримати в парламенті.
“Але це залежить від рівня політичної та інституційної зрілості політичної сили. Це велика проблема на сьогоднішній день для українських партій”, - додав Бураковський.
Він також звернув увагу на те, що “ніхто на сьогоднішній день із політиків не говорить про те, що було зроблено, і де, можливо, не треба сьогодні втручатися”.
“Якщо ми кожен рік будемо перезапускати судову реформу, медичну реформу, будь-яку іншу реформу, у нас буде хаос і всі ті проблеми, які нам бажає відомий політичний діяч сучасності Володимир Володимирович Путін”, - підсумував експерт.
Як повідомлялося, на 21 липня 2019 року призначено позачергові вибори народних депутатів України.