Члени ЦВК від партії Порошенка голосували проти реєстрації Клюєва - ЗМІ

Усі члени Центрвиборчкому, які були подані від партії БПП "Солідарність", голосували проти реєстрації ексглави Адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва кандидатом у народні депутати.

Про це повідомляє Главком з посиланням на джерело в ЦВК.

"Усі шість членів Центральної виборчої комісії, які були подані від політсили п’ятого президента Петра Порошенка (БПП "Солідарність" - ред.), голосували проти реєстрації ексглави Адміністрації президента часів Януковича Андрія Клюєва на дочасних виборах до Верховної Ради", - ідеться у повідомленні.

Як уточнюється, проти голосували: Тетяна Сліпачук, Олег Конопольський, Ольга Желтова, Світлана Кустова, Олег Діденко, Михайло Вербенський.

Раніше очолювана п'ятим президентом Петром Порошенком партія "Європейська солідарність" вимагала, аби ЦВК скасувала реєстрацію Клюєва і Шарія.

Як повідомляв Укрінформ, Центральна виборча комісія 2 липня на виконання рішень Верховного суду зареєструвала колишнього главу Адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва та відеоблогера Анатолія Шарія кандидатами у народні депутати на позачергових парламентських виборах 21 липня. Раніше обом було відмовлено в реєстрації у зв’язку з недотриманням ними норми закону про проживання на території України протягом останніх п’яти років.

Того ж дня, 2 липня, у Києві на Майдані Незалежності відбулася акція "Терпіти більше не можна" проти рішення ЦВК про реєстрацію кандидатами у депутати Клюєва та Шарія.