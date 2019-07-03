Ще одного кандидата в депутати "пофарбували" у Харкові

Судячи з повідомлення Онищенка - (орфографію збережено): "Привіт Нац.Корпусу і Бакумову Саші ДАІшнику. Перемога в 173 окрузі за нами", - він натякає, що його облили активісти "Національного корпусу".

Водночас, сказали кореспондентові Укрінформу у відділі комунікації ГУ Нацполіціі в Харківській області, жодних заяв з приводу інциденту в поліцію не надходило.

Павло Онищенко, як розповіли в харківській ОПОРІ, балотується в одномандатному окрузі №173 (Основ'янський і частина Слобідського району міста Харкова) від партії "Опозиційна платформа - За життя!".

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Як повідомляв раніше Укрінформ, 3 липня в центрі Харкова невідомі закидали яйцями і зеленкою кандидата в народні депутати України Дмитра Святаша ( "Опозиційна платформа - За життя!"). Конфлікт між громадянами зареєстрований на площі Свободи біля Держпрому після ефіру на одному з харківських телеканалів за участю кандидата Святаша і кандидата-самовисуванця Костянтина Немічева (Національний корпус). Групи підтримки чекали обох кандидатів біля виходу з телестудії, де і спалахнув конфлікт.

Вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня.

Фото: www.facebook.com/Павел Онищенко