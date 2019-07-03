США занепокоєні нападами на волонтерів, залучених до виборів

"Кандидати в депутати і волонтери заслуговують мати можливість вести законну і мирну кампанію, не боячись нападу чи переслідування. Ми стурбовані нещодавніми звістками про напади і вандалізм, спрямовані проти різних людей і груп, які беруть участь у демократичному процесі України", - зазначили у посольстві.

Як повідомлялося, 2 липня невідомі напали у Львові на волонтерів партії "Голос" і пошкодили офіс "Коворкінг змін" цієї політичної сили.