"Слуга народу" створила ZeOpark для кандидатів-клонів

"Волонтери Зе!Команди створили сайт ZeOpark, на якому збирають фото фейкових кандидатів у народні депутати, котрі використовують бренд і символіку партії "Слуга народу", не маючи до неї жодного стосунку. Кожен, хто помітив у своєму окрузі недобросовісну агітацію з боку кандидатів, котрих не висувала партія "Слуга народу", але які копіюють її фірмовий стиль у рекламі, може сфотографувати таку агітацію та додати світлину на сайт ZeOpark за посиланням, щоб про політичну "фауну" кандидатів-брехунів дізналася вся Україна", - йдеться у повідомленні.

На сайті, зокрема, зазначено, що "ZeOpark – територія кандидатів у депутати, в яких не вистачило грошей на власного дизайнера. Мешканців парку руками не чіпати і не годувати – вже наїлися до вашого приходу".

За словами керівника виборчого штабу партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка, кількість політичних аферистів, які маскуються під "слуг народу", збільшується щодня.

"Ми закликаємо конкурентів до чесної боротьби й попереджаємо шахраїв про кримінальну відповідальність за крадіжку бренду партії і за введення в оману наших виборців. Підкреслюю, суб’єктом висування наших кандидатів є політична партія "Слуга народу". Самовисуванці, які маскуються під "слуг народу", – це шахраї", – заявив Корнієнко.

Зазначається, що прізвища справжніх кандидатів від партії "Слуга Народу" можна перевірити на офіційному сайті політичної сили або на персональних сайтах кандидатів-мажоритарників.

Раніше повідомлялося, що суд зобов'язав Центральну виборчу комісію виключити з виборчих бюлетенів інформацію про партійність "кандидатів-клонів", які вказали місцем своєї роботи юридичні особи, у назві яких використані позначення "Слуга народу" або "ЗЕ!".

Нині незаконне використання бренду та стилістики партії "Слуга народу" виявлене більш ніж у третині округів по всій Україні, зазначили у політсилі.