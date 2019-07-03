"Слуга народу" перевіряє інформацію про громадянство РФ свого кандидата

Партія "Слуга народу" перевіряє інформацію про наявність російського громадянства у Михайла Соколова, який є 99 номером у виборчому списку партії, та може його виключити зі списку.

Про це сказав глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков на прес-конференції в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Станом на сьогодні він (Михайло Соколов - ред.) дійсно є в списку "Слуги народу". Є інформація про те, що він є громадянином Росії, там не все однозначно, цю інформацію ми зараз перевіряємо. Остаточне рішення буде прийнято на з'їзді партії ", - сказав Разумков.

Він зазначив, що рішення про виключення буде приймати з'їзд партії 6 липня.

"Те, що є ця проблема - ми знаємо, ми нею займаємося. Зараз не готовий відповідати за жодним із кандидатів, які, можливо будуть виключені зі списку, а можливо і не будуть виключені", - зазначив Разумков.

Раніше інформацію про російське громадянство Михайла Соколова оприлюднили блогери.