Голова Касаційного суду пояснив, чому неможлива участь Януковича у виборах

Голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Михайло Смокович вважає, що відсутність колишнього президента Віктора Януковича в Україні є загальновідомим фактом, а це унеможливлює його участь в парламентських виборах, якби він мав такі наміри.

Про це Смокович заявив на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Азаров (Микола Азаров - прем'єр-міністр часів президентства Януковича - ред.) не знаю де проживає, а Янукович, я так собі думаю, і ми це бачили по телебаченню, і розгляд кримінальної справи (виступ в суді по відеозв'язку з Ростова-на-Дону - ред). Для мене, як для громадянина, це загальновідомий факт. А де проживають інші — я не знаю”, - сказав Смокович.

Водночас він прокоментував ситуацію, яка виникла через рішення суду щодо реєстрації колишнього глави Адміністрації президента Андрія Клюєва та відеоблогера Анатолія Шарія кандидатами у народні депутати на позачергових парламентських виборах. Смокович зазначив, що Касаційний адмінсуд виявив недостатність доказів їх перебування поза межами України протягом 5 років.

За його словами, Центральна виборча комісія надала дані з інтернету, а саме слова дружини Шарія про те, що вона з родиною 7 років проживає за кордоном. Що ж стосується Клюєва, то тут ЦВК надала суду довідку ГПУ про те, що політик на початку 2015 року виїхав з території України, а через 10 днів повернувся.

У цьому зв'язку Смокович наголосив, що довідка про міжнародний розшук не є доказом неперебування на території України розшукуваної особи.

"Це (довідка про оголошення в міжнародний розшук - ред.) не доказ непроживання на території України. Ви повинні знати багато випадків оголошення в розшук на території України, за межами території України, а потім виявлялося, що люди вільно живуть в Україні, в селі працюють, і їх знаходять через роки. Тому суд вирішив, що недостатньо такої довідки, і попросив ЦВК звернутися до Держприкордонслужби, МВС, до інших служб, щоб надали відповідні докази (непроживання на території України - ред.)", - сказав він.

За його словами, з довідки випливає, що у правоохоронних органів є обгрунтована інформація щодо відсутності Клюєва на території України протягом п'яти років.

"Усі судді Касаційного адміністративного суду мають допуск до державної таємниці, вони підготовлені до таких справ. Надавайте нам докази, і все стане на своє місце", - зазначив Смокович.

Як повідомляв Укрінформ, 2 липня у Києві на майдані Незалежності відбулася масова акція “Терпіти більше не можна” проти рішення ЦВК про реєстрацію кандидатами у депутати Андрія Клюєва та Анатолія Шарія.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков направив 2 липня лист у ЦВК, в якому наполягає на тому, що Андрій Клюєв, який втік з України п'ять років тому і не проживав на території країни протягом цього часу, не має права висувати свою кандидатуру на парламентських виборах.

Центральна виборча комісія 2 липня на виконання рішень Верховного суду зареєструвала колишнього главу Адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва та відеоблогера Анатолія Шарія кандидатами у народні депутати на позачергових парламентських виборах 21 липня. Раніше Клюєву і Шарію було відмовлено в реєстрації у зв’язку з недотриманням ними норми закону про проживання на території України протягом останніх п’яти років.

Клюєва підозрюють в організації розгону студентів на Майдані 30 листопада 2013. На момент розстрілу протестувальників Клюєв очолював АП Януковича. З країни він зник 28 лютого 2014 року - безперешкодно, незважаючи на підозру в причетності до масових убивств. Також Клюєва підозрюють у заволодінні державним майном шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, повторно і в особливо великих розмірах.

За інформацією речниці генпрокурора Лариси Сарган щодо Шарія, то судом було встановлено, що він отримав у Литві статус політичного біженця. З 27 лютого 2014 року за повідомленням Робочого апарату Укрбюро Інтерполу міжнародний розшук Шарія було припинено у зв'язку зі встановленням місця перебування розшукуваного на території Королівства Нідерланди.