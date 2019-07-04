Кандидати Миколаївщини: політики часів Януковича проти «кіборга» з Аеропорту

Окрім претендентів за партсписками, в депутати по області висунулися 88 кандидатів-мажоритарників

Виборча кампанія до Верховної Ради України на Миколаївщині – в розпалі, але наразі проходить відносно спокійно. Окрім претендентів за партійними списками, приміряти на себе крісло нардепа в області намагатимуться 88 кандидатів-мажоритарників. Саме стільки їх зареєстровано Центральною виборчою комісією на шести округах: це в середньому приблизно по 15 людей на одне крісло-місце.

Найбільша конкуренція – у 127-му (місто Очаків, Заводський район Миколаєва, Миколаївський та Очаківський райони) і в 129-му (Центральний район Миколаєва, Вітовський район) округах. Там змагатимуться 18 та 17 претендентів відповідно. Найменше охочих боротися за путівку в Раду – на 128-му окрузі – 11. У його межі входять Інгульський і Корабельний райони міста Миколаєва.

Із загальної кількості зареєстрованих мажоритарників, приблизно половину висунуто партіями, всі інші – самовисуванці. Середній вік кандидатів – 43 роки, на п'ять чоловіків припадає одна жінка, більшість – проживають у Миколаївській області, але є й “варяги”. Варто зазначити, що понад половина кандидатів – підприємці чи власники й керівники бізнес-структур. Щоправда, є й ті, котрі тимчасово не працюють, а також кілька викладачів і пенсіонерів.

Давид Арахамія Фото: radiosvoboda (RFE/RL)

Серед особливо помітних постатей – 40-річний миколаївець, підприємець і громадський діяч, волонтер Давид Арахамія, відомий у соцмережах під псевдонімом Давид Браун. Недавно його призначено секретарем Національної інвестиційної ради. Він кандидат у народні депутати від партії «Слуга народу» – №4 у списку. Давид – співзасновник міжнародної IT-компанії Template Monster, член «Народного ополчення». Він відомий як координатор волонтерського руху на підтримку армії, автор «Народного проекту», котрий уже зібрав і спрямував на потреби українського війська близько 20 млн грн. Грузин за національністю, він жартома називає себе «грузинобандерівцем». У Миколаєві живе з 1992 року, де оселився з батьками, тікаючи від війни в Абхазії.

Олександр Гайду

У виборчому окрузі №128 балотується його колега-однопартієць – одесит Олександр Гайду. У Миколаєві він відомий тим, що тривалий час очолював «Морський спеціалізований порт НІКА-ТЕРА», підконтрольний одіозному олігарху Дмитру Фірташу.

Ольга Малярчук

Конкуренцію йому складе 33-річна волонтерка, громадська активістка, член партії "Європейська Солідарність" Ольга Малярчук. Вона – засновниця відомої в Миколаєві волонтерської організації «Оберіг», що об'єднує дружин і матерів військовослужбовців Збройних Сил України, які несуть службу в зоні ООС на сході України. Її чоловік, підполковник Олександр Малярчук – військовослужбовець 79-ї окремої аеромобільної бригади – з перших днів збройного конфлікту воював на Донбасі. Був важко поранений, нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, а Ольга отримала орден княгині Ольги ІІІ ступеня за активну діяльність у справі допомоги українській армії.

Ігор Дятлов

На 127-му окрузі прагне потрапити в нардепи ще один відомий і впливовий політик, ексрегіонал, ексголова Миколаївської обласної ради, екскандидат у мери Миколаєва, а нині – лідер партії «Опозиційний блок», Ігор Дятлов. Свого часу він відзначився тим, що у розпал подій Революції Гідності виступив зі зверненням до жителів області. У ньому він залякував миколаївців автобусами з чужинцями, які прагнуть захопити владу. Проти нього було порушено кримінальне провадження, але за кілька років експертиза так і не знайшла у його висловах складу злочину.

Щоправда, йому протистоять аж два «клони» – кияни Володимир та Євген Дятлови. Обидва – самовисуванці, до Миколаєва не мають жодного стосунку.

Олена Бондаренко

Одіозна ексрегіоналка Олена Бондаренко спробує стати народним депутатом у 131 виборчому окрузі у Миколаївській області, де вона зареєстрована ЦВК як кандидат від «Опозиційного блоку».

Олександр Лівік

Загалом на цьому окрузі зареєстровано 16 кандидатів. Найбільш відомі серед них – нинішній нардеп Олександр Лівік та кіборг, захисник Донецького аеропорту, один з героїв книги «Аеропорт» Сергія Лойка, а нині голова Березанської райдержадміністрації Сергій Танасов.

Сергій Танасов. Фото: glavnoe.ua

Що ж до Бондаренко, то мабуть багато хто пам’ятає, й це увійшло навіть у статтю Вікіпедії, що в ефірі російського пропагандистського каналу Росія-24 вона на початку грудня 2017-го назвала Революцію Гідності «гнилим майданом» і саме революцію назвала причиною всіх проблем України.

Вона виступає за повернення права слухача «обирати музику, що подобається йому, а не політикам». Виступила проти намірів студентів назвати Донецький університет іменем Героя України і випускника цього вишу Василя Стуса, стала ініціатором антикампанії – з присвоєння закладу імені комуністичного лідера Володимира Дегтярьова.

Володимир Тимошин Фото: podrobnosti.mk.ua

Популярний у Миколаєві адвокат Володимир Тимошин, який став відомим свого часу тим, що захищав постраждалу від насилля 18-річну Олександру Попову, також має намір спробувати стати нардепом по 129 виборчому округу від «Опоблоку». Проте наразі навкруги нього згустилися хмари через звинувачення у підкупі виборців. А саме, Громадянська мережа ОПОРА звернулась до відділу поліції ГУНП в Миколаївській області щодо перевірки фактів ймовірного підкупу ним виборців.

Адже 26 червня кандидат у народні депутати в одномандатному виборчому окрузі №129 Володимир Тимошин передав від імені адвокатського об’єднання «Тимошин та партнери» Галицинівській амбулаторії 5 кардіографів. При цьому, 25 червня Тимошин був зареєстрований кандидатом у народні депутати.

Тому, на думку експертів ОПОРИ, ці дії кандидата можуть порушувати частину 14 статті 74 Закону, де зазначається, що забороняється проводити передвиборчу агітацію, яка супроводжується безплатною роздачею товарів чи продуктів. Надання виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей, що супроводжується згадуванням назви партії чи імені кандидата, – є непрямим підкупом виборців.

Ян Островський. Фото: facebook Яна Островського, Стодола

Серед нових облич кандидатів із Миколаївщини – молодий підприємець з міста Первомайська Ян Островський, який вирішив спробувати щастя стати нардепом від 132 ВО. Він заявив про себе рік тому тим, що почав вирощувати, консервувати і просувати на експорт як звичайні, так і екзотичні овочі. Яну 33 роки, він директор ТОВ «Стодола», безпартійний, іде самовисуванцем.

Випускник Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Шевченка, він налагодив повний цикл органічного виробництва консервів з екзотичних овочів – бамії, відомої також як окра, трюфельної картоплі та мелотрії (мексиканського огірка).

Його консервований борщ, французький рататуй та закрутки екзотичних овочів потихеньку підкорюють смаки європейців. Продукція підприємства увійшла в десятку найкращих продуктів харчування за результатами конкурсу, проведеного під час роботи торговельної місії українських виробників їжі у Франкфурті (Німеччина).

Алла Мірошниченко, Миколаїв