Саакашвілі зареєстрували кандидатом з порушенням законодавства - Сарган

"Нагадаю, що норму закону про обов’язковість проживання протягом останніх п’яти років на території України порушив іще один кандидат — М. Саакашвілі. Більше того, громадянство України ним було набуте 26.05.2015, і втратив громадянство він був 26.07.2017 р. А проживання за межами України у період з 12.02.2018 по 29.05.2019 р.", - зазначила Сарган.

Проте, підкреслила вона, незважаючи на очевидні факти, Саакашвілі був зареєстрований кандидатом у народні депутати України за партійним списком.

Як повідомлялося, Центральна виборча комісія ухвалила рішення про реєстрацію партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі на позачергових парламентських виборах.

Раніше Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду відхилив апеляційну скаргу ЦВК щодо реєстрації кандидатів у народні депутати від партії "Рух нових сил” Саакашвілі.

Як відомо, український паспорт Саакашвілі отримав у 2015 році. Тоді він був призначений на посаду голови Одеської обласної державної адміністрації. Восени 2016 року пішов у відставку, а вже 26 липня 2017 року президент Порошенко позбавив Саакашвілі українського громадянства.

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29 травня 2019 року Саакашвілі повернувся в Україну після того, як Президент Володимир Зеленський повернув йому громадянство.

Сам Саакашвілі цього ж дня після прибуття в Україну сказав, що не братиме участі і виборах і не обговорював з Зеленським ніякі посади.

Однак 6 червня Саакашвілі уже змінив свою думку і сказав, що йде на вибори до Верховної Ради за списком партії "Рух нових сил".