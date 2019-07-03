Кривонос вважає, що ЦВК своїми рішеннями розхитує ситуацію в країні

“Як це розуміти? Провокація чи намагання перевірити міць нервів тих, хто воював за незалежність нашої України останні 5 років? Чи змогли б панове зі складу ЦВК пояснити ветеранам АТО - як вони приймали такі рішення???” - написав Кривонос.

Він назвав це маніпуляціями, якими намагаються розхитати ситуацію всередині країни.

“Шановні “поки” члени Центральної виборчої комісії, звертаюсь до Вас - не провокуйте своїми рішеннями тих, хто вас захищав на Сході України останні 5 років!" - закликав заступник секретаря РНБО.

Водночас він зазначив, що “поплічники розстрілу Майдану п’ять років переховувалися від українського правосуддя на окупованій, підконтрольній бойовикам території, а тепер ви (ЦВК — ред.) “освятили” їх намагання сховатися за мандат від покарання”.

Відтак Кривонос наголосив, що цей “крок може бути спусковим механізмом етапу, коли перестає працювати суд юридичний, а починають працювати інші”.

Як повідомляв Укрінформ, 2 липня у Києві на Майдані Незалежності відбулася масова акція “Терпіти більше не можна” проти рішення ЦВК про реєстрацію кандидатами у депутати Андрія Клюєва та Анатолія Шарія.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков направив 2 липня лист у ЦВК, в якому наполягає на тому, що Андрій Клюєв, який втік з України п'ять років тому і не проживав на території держави протягом цього часу, не має права висувати свою кандидатуру на парламентських виборах.

Центральна виборча комісія 2 липня на виконання рішень Верховного суду зареєструвала колишнього главу Адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва та відеоблогера Анатолія Шарія кандидатами у народні депутати на позачергових парламентських виборах 21 липня. Раніше Клюєву і Шарію було відмовлено в реєстрації у зв’язку з недотриманням ними норми закону про проживання на території України протягом останніх п’яти років.

Клюєва підозрюють в організації розгону студентів на Майдані 30 листопада 2013. На момент розстрілу протестувальників Клюєв очолював АП Януковича. З країни він зник 28 лютого 2014 року - безперешкодно, незважаючи на підозру в причетності до масових убивств. Також Клюєва підозрюють у заволодінні державним майном шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, повторно і в особливо великих розмірах.