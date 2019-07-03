Вибори Президента: НАЗК направило 13 матеріалів до поліції після перевірки фондів кандидатів

Національне агентство з питань запобігання корупції направило до Нацполіції 13 матеріалів стосовно 12 розпорядників накопичувальних рахунків виборчих фондів кандидатів у президенти.

Про це у Facebook повідомила член НАЗК Наталія Корчак.

"Ще раз про результати виборів Президента України, які Департамент з питань запобігання політичній корупції НАЗК підбиває на цьому тижні. Стосовно 12 розпорядників накопичувальних рахунків виборчих фондів, які відмовились перераховувати внески до державного бюджету України або відмовилися від листів НАЗК з вимогою перерахувати внески, до Національної поліції України направлені 13 матеріалів", - йдеться у повідомленні.

Як відмітила Корчак, такі дії розпорядників можуть підпадати під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст.159-1, ст.367 ККУ.

"Наразі відомо? що Головним слідчим управлінням Національної поліції до реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення (ч.2 ст.159-1 ККУ) внесені відомості стосовно 10 розпорядників", - додала член НАЗК.