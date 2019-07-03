Семерак пішов у відпустку та балотується у Раду

Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак пішов у відпустку та заявив, що йде на парламентські вибори самовисуванцем.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Друзі, я зараз в офіційній відпустці. Вирішив, як і обіцяв журналістам, йти до парламенту. ЦВК офіційно зареєструвала мене кандидатом у народні депутати України. Працюю на окрузі №124. Це моя рідна Львівщина - місто Червоноград, Сокальський район і частина Кам'янка-Бузького”, - написав Семерак.

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Він зазначив, що йде самовисуванцем.“Зрештою, не вважаю себе старим. Кілька днів тому виповнилося лише 47", - додав він.