ЦВК визначила округи, де не зможуть відбутися парламентські вибори
Про це повідомляється на сторінці ЦВК у Facebook.
“Комісія взяла до відома, що на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року голосування громадян України не організовується і не проводиться на території АР Крим та міста Севастополя, на території районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, визнаних зазначеним Указом Президента України від 7 лютого 2019 року "Про межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях" тимчасово окупованими в Донецькій та Луганській областях, а також стосовно яких Комісією отримано висновки Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій – обласних військово-цивільних адміністрацій щодо неможливості організації підготовки та проведення згідно із Законом України "Про вибори народних депутатів України" позачергових виборів народних депутатів”, - ідеться в повідомленні.
Також ЦВК визначила Переліки одномандатних виборчих округів, утворених на території Донецької та Луганської областей, на яких голосування на позачергових парламентських виборах не організовується і не проводиться, а на яких голосування організовується і проводиться.
Також Центрвиборчком встановив, що на територіях, де не відбуватимуться позачергові вибори народних депутатів України 21 липня не утворюються ОВК та ДВК; не проводиться передвиборна агітація; не виготовляються виборчі бюлетені, списки виборців, іменні запрошення та інша виборча документація.
Крім того, на цих територіях не проводяться інші виборчі процедури, пов’язані з організацією голосування.
Як повідомлялося, позачергові вибори народних депутатів України призначено на 12 липня.