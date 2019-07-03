ЦВК визначила округи, де не зможуть відбутися парламентські вибори

Центральна виборча комісія взяла до відома, що позачергові парламентські вибори не організовуються і не проводяться в анексованому Криму на на тимчасово окупованих територіях Донбасі, і визначила перелік одномандатних виборчих округів, де вибори народних депутатів України не відбуватимуться.

Про це повідомляється на сторінці ЦВК у Facebook.

“Комісія взяла до відома, що на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року голосування громадян України не організовується і не проводиться на території АР Крим та міста Севастополя, на території районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, визнаних зазначеним Указом Президента України від 7 лютого 2019 року "Про межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях" тимчасово окупованими в Донецькій та Луганській областях, а також стосовно яких Комісією отримано висновки Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій – обласних військово-цивільних адміністрацій щодо неможливості організації підготовки та проведення згідно із Законом України "Про вибори народних депутатів України" позачергових виборів народних депутатів”, - ідеться в повідомленні.

Також ЦВК визначила Переліки одномандатних виборчих округів, утворених на території Донецької та Луганської областей, на яких голосування на позачергових парламентських виборах не організовується і не проводиться, а на яких голосування організовується і проводиться.

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Також Центрвиборчком встановив, що на територіях, де не відбуватимуться позачергові вибори народних депутатів України 21 липня не утворюються ОВК та ДВК; не проводиться передвиборна агітація; не виготовляються виборчі бюлетені, списки виборців, іменні запрошення та інша виборча документація.

Крім того, на цих територіях не проводяться інші виборчі процедури, пов’язані з організацією голосування.

Як повідомлялося, позачергові вибори народних депутатів України призначено на 12 липня.