Вибори Ради: ЦВК зареєструвала вже 313 міжнародних спостерігачів
Про це повідомляється на сторінці ЦВК у Facebook.
“Розглянувши відповідні звернення, Комісія у режимі засідання зареєструвала 32 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року”, - ідеться у повдіомленні.
ЦВК, зокрема, зареєструвала 19 спостерігачів від Світового конґресу українців та 13 – від Українського конґресового комітету Америки.
Таким чином, станом на 2 липня ЦВК зареєстровано 313 офіційних спостерігачів на позачергових парламентських виборах: від однієї іноземної держави – 5 офіційних спостерігачів, від 9 міжнародних організацій – 308 офіційних спостерігачів.
Як повідомлялося, позачергові вибори народних депутатів України призначено на 21 липня.