ЦВК виділила партіям по 120 хвилин ефірного часу на агітацію

ЦВК встановила, що для проведення передвиборної агітації на дострокових виборах до ВР політичним партіям буде надано по 60 хвилин на загальнонаціональному каналі Суспільного телебачення та на загальнонаціональному каналі Суспільного радіо.

Час надаватиметься у два етапи, рівними частинами, по 30 хвилин, повідомляє пресслужба Центрвиборчкому.

Також ЦВК звернулася до Міністерства фінансів з пропозицією передбачити у проекті Державного бюджету України на 2020 рік Центральній виборчій комісії нову бюджетну програму "Відшкодування витрат політичним партіям, пов’язаних із фінансуванням їх передвиборної агітації на виборах народних депутатів України". ЦВК пропонує Мінфіну передбачити видатки за цією програмою у сумі 2 253 420 000 гривень.

Читайте також: ЦВК затвердила форму і зміст бюлетенів на парламентських виборах

Також ЦВК зареєструвала ще 32 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року. 19 – від Світового Конґресу Українців, 13 – від Українського Конґресового Комітету Америки.

Таким чином, станом на 2 липня зареєстровано 313 офіційних спостерігачів на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року.